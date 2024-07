Als het om LHBTQIA-acceptatie gaat is Caroline van der Plas weer eens stuitend hypocriet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 222 keer bekeken • bewaren

Caroline van der Plas is opeens vol lof over de Pride. Tenminste, die in Tel Aviv, waar volgens de BBB-voorvrouw mensen openlijk hun liefde [kunnen] tonen voor hun partners van gelijke sekse. Inderdaad, Israël, dat baken van hoop en gelijke rechten voor iedereen, dat Israël.

Uiteraard is het Van der Plas helemaal niet te doen om die LHBTQIA-acceptatie, maar als stok om de beweging in Nederland mee te slaan. Queer Amsterdam heeft namelijk aangekondigd dat bij de jaarlijkse Pride Walk in Amsterdam geen Israëlische vlaggen zijn toegestaan, omdat volgens de organisatie 'geen enkele vorm van zionisme' wordt getolereerd. Nu heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema al laten weten dat van een verbod op Israëlische vlaggen geen sprake kan zijn tijdens een betoging in de openbare ruimte, maar daar moest populientje op X toch nog een plasje overheen doen.

We helpen Van der Plas dan ook graag herinneren aan haar eigen uitspraken niet eens zo heel lang geleden. Toen ze in mei tijdens het debat over het hoofdlijnenakkoord de queergemeenschap aanduidde met "die letterbak". Overigens omschreef ze trans, queer, intersekse en aseksuele personen als "gekkigheid".

En dan hebben we het nog niet eens gehad over een oudere tweet van Van der Plas over de Pride in Amsterdam. Die luidde: "Als je met strings door bilnaad en glitters op kruis door gracht vaart WIL je niet geaccepteerd worden."

Er kan zonder meer gediscussieerd worden over de wenselijkheid van een verbod op Israëlische vlaggen tijdens de Pride Walk. Caroline van der Plas is dan weer niet per se de aangewezen persoon om dat aan te kaarten zolang alles waar de Pride-beweging voor strijdt vooralsnog niet terug te zien is in de openbare uitingen van de BBB'er en haar partij.