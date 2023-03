Als het om honden of katten ging in plaats van koeien en kippen, dan waren de afgelopen verkiezingen wel anders gelopen

Onderzoek toont aan dat dieren die dichter bij de mens staan positiever worden beschouwd dan dieren die verder van ons afstaan, die minder op ons lijken of die we minder goed kennen. Een positieve houding betekent meer compassie en waardering voor het dier. Sommige dieren kennen we helemaal niet. Zoals de kip. Dat kan verklaren waarom we in Nederland 100 miljoen leghennen en 380 miljoen vleeskuikens op gruwelijke wijze houden zonder dat er massale protesten zijn. Want, hoe erg is het nou, wat we die dieren aandoen? Als er honden of katten in deze stallen hadden gewoond dan waren de afgelopen verkiezingen wel anders gelopen.