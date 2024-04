“Waar we eerst dachten dat het 800 miljoen euro zou kosten, blijkt dat nu twee miljard te zijn”, zegt Druktemaker Lisa Loeb over de verbouwing van het Binnenhof. Bij de renovatie is gekozen voor de ‘sobere en doelmatige’ variant. “Ik ben nieuwsgierig wat dan de 'luxe en volstrekt overbodige' was.”