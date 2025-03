Als Geert Wilders echt van Nederland zou houden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 245 keer bekeken • bewaren

Als relatiepsycholoog kijk ik naar de dynamieken in relaties, en wat me opvalt in Geert Wilders’ uitspraak "De PVV houdt van Nederland" is dat het een hele eenzijdige en toxische versie van liefde is. In een gezonde relatie zou er wederzijds respect en ruimte voor verschillen moeten zijn, maar als ik de woorden van Wilders hoor, krijg ik vooral het gevoel dat hij de liefde van Nederland wil claimen zonder enige bereidheid om die liefde op een gezonde manier vorm te geven.

Wilders’ ‘liefde’ voor Nederland is nogal aan voorwaarden gebonden: als je je niet volledig aansluit bij zijn beperkte visie van wat Nederland moet zijn, ben je niet welkom in zijn ‘Nederland’. Dat is geen liefde. Het is alsof je partner zegt: "Ik hou van je, maar alleen als je precies doet wat ik wil en denkt zoals ik denk, en alles wat anders is, moet verdwijnen." Maar waar blijft dan de ruimte voor jou? Waar is de ruimte voor wie jij zelf bent? Waar is je eigenheid? Die mag er niet meer zijn. Je moet gehoorzamen en je hebt je te schikken. En zo niet, dan zwaait er wat.

Geert Wilders heeft geen idee van wat liefde is. Als hij van Nederland zou houden, dan zou hij onze waarden van vrijheid, gelijkheid en inclusiviteit koesteren die ons land zo krachtig maken. Maar in plaats daarvan probeert hij Nederland te dwingen in een verstikkend, angstig keurslijf waar geen ruimte is voor afwijkende meningen, culturen of mensen. Een echte relatie is gebaseerd op vertrouwen en respect voor verschillen. Iets wat Wilders blijkbaar niet begrijpt.

De ‘liefde’ die Wilders zegt te voelen, is een verlangen om Nederland te veranderen naar zijn eigen, eenzijdige ideaal, waarbij iedereen die niet in zijn kleingeestige plaatje past, moet wijken. Het is niet het soort liefde dat Nederland groot heeft gemaakt, de liefde die voortkomt uit het respecteren van elkaar, zelfs als we niet altijd hetzelfde denken, geloven of leven.

Dus Geert, de liefde is helaas niet wederzijds. Nederland houdt niet van de PVV. Je versie van liefde is geen liefde. Het is een toxische, controlerende houding die geen plaats biedt voor de diversiteit die Nederland nou juist zo mooi maakt. In plaats van ons land te waarderen zoals het is, probeer je het in een verstikkend hokje te duwen, en dat is geen gezonde relatie, maar manipulatie. Nederland zal steeds minder voor jou willen kiezen als jij blijft vasthouden aan deze eenzijdige, autoritaire visie. Het lijkt erop dat je een blauwtje gaat lopen, Geert.