Als er gesaneerd moet worden staat 'perspectief bieden aan boeren' garant voor veel verwarring

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Het afhaken van landbouworganisatie LTO in de onderhandelingen over het Landbouwakkoord is naar de mening van hun voorzitter Sjaak van der Tak mede te wijten aan het niet concreet bieden van perspectief aan zijn leden. Het door de politiek meegaan in de mantra “perspectief bieden” dat de boeren vragen is een belangrijke oorzaak van de miscommunicatie tussen Rutte IV en de boeren. Rutte IV wil de sector op goede politieke en maatschappelijke gronden saneren om de samenleving uit het slot te halen op tal van belangrijke terreinen.

Saneren van economische sectoren die niet meer pasten in een bepaalde tijd is niet nieuw in Nederland. De mijnbouw, scheepsbouw en textielsector gingen de boeren al voor. Waarbij de overheid de schade voor de direct betrokkenen vaak zoveel mogelijk wenste te beperken. Schade beperken voor gedupeerden om de gevolgen van een ingrijpende sanering te beperken is een beproefd recept in saneringsoperaties.

Omdat Rutte IV snel meeging in de politieke retoriek van het bieden van perspectief voor boeren in een sector die niet langer kan ontkomen aan een forse sanering en transitie, hebben boeren het argument van perspectief bieden terecht slim aangepakt. Om hun belangen veilig te stellen. Met als laatste daad het weglopen van LTO uit een mogelijk Landbouwakkoord vanwege het naar hun oordeel niet bieden van voldoende perspectief. Het overleg bleef vanuit de overheid volgens hen steken in intenties.

De komende tijd zal het vermoedelijk veel gaan over wie nu de schuld heeft van het mislukken van de onderhandelingen. Zonder zicht op een goede voor alle partijen werkende oplossing.

De saneringen in het verleden van belangrijke sectoren hebben geleerd dat saneren altijd pijn doet voor de direct gedupeerden. Veel pijn. Financieel en anderszins. Dat is een ijzeren wet van saneren en transities van een oude naar een nieuwe situatie.

Voor de sanering in de landbouwsector is heel veel geld gereserveerd om voornoemde pijn te kunnen verzachten. Dat is wezenlijk iets anders dan het politiek blijven communiceren om met een royale pot geld perspectief te blijven bieden aan een geplaagde sector. Boeren verstaan immers iets geheel anders onder perspectief bieden dan Rutte IV er feitelijk onder verstaat. Namelijk pijn verzachten.