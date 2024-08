Als elektrisch rijden zo belangrijk is, open de poorten dan voor Chinese auto's Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 157 keer bekeken • bewaren

Leven is kiezen

In Europa is het streven na 2035 geen nieuwe auto's op fossiele brandstoffen meer te verkopen. Alles moet dan elektrisch zijn. Over zes jaar dient dat al voor zestig procent van de eerstehands wagens te gelden.

Daar komt in de praktijk niet veel van terecht. De consumenten schaffen er alleen eentje aan als er voldoende subsidie en fiscale voordelen aan zitten. Anders haken ze af omwille van de prijs, zo schrijft het AD in een uitgebreid artikel. De westerse auto-industrie is bovendien nog steeds niet vlot met de ontwikkeling van elektrische modellen omdat de directies er in hun hart niet aan geloven. Daarom kan Europa zijn doelstellingen beter bijstellen, zo luidt de teneur van het artikel.

Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het is maar waar je de prioriteiten legt. Terwijl de Europese en Amerikaanse autoproducenten halfhartig werken aan elektrische alternatieven, zet de Chinese concurrentie er met steun van de staat de volledige nadruk op. Het resultaat is een groot aantal nieuwe merken, die goedkoper zijn dan Tesla's en overige concurrenten. Ze hebben ook nog eens een enorme actieradius en allerlei technische snufjes.

Met andere woorden: er is een betaalbaar(der) alternatief. Europese consumenten willen best overstappen op elektrisch als de prijs aantrekkelijk is en het opladen geen problemen oplevert. Nu onze eigen autofabrieken hun verantwoordelijkheden niet nemen, moet Europa maar inzetten op Chinese merken. Tot nu toe worden die merken zwartgemaakt met allerlei verhalen over het vermoeden dat het rijdende spionagecomputers zouden kunnen zijn waarvan Peking de besturing kan overnemen als het dat wil en meer van dat soort praatjes. Men veroordeelt de ongeoorloofde staatssteun. Men beschuldigt de Chinezen van dumping, verkopen tegen minimale prijzen, om zo markten over te nemen. Men bereidt hoge invoertarieven voor om die lelijke oneerlijke autofabrikanten een hak te zetten.

Er zijn strategische redenen om onze eigen auto-industrie te beschermen tegen de ondergang. Anders kunnen we straks geen tanks en pantserwagens meer bouwen.

Wie echter het milieu centraal stelt, kan de oorspronkelijke doelstelling van de EU niet zomaar in de prullenbak gooien. Dan moeten we de elektrische auto's uit China geen strobreed in de weg leggen. Europa kan zich dan concentreren op de massale installatie van laadpalen tot in alle uithoeken van het continent. En het wegnemen van krankzinnigheden zoals verboden om kabels voor het opladen van je auto op de stoep te leggen.

Leven is kiezen. Het is het een of het ander.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.