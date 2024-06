Als dit het toekomstbeeld van Wilders is, wat gebeurt dan met wie niet in het plaatje past? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 815 keer bekeken • bewaren

We moeten hier het ware Nederland tegenover stellen

Geert Wilders had zeker weinig te doen, gezien het feit dat hij zo in de weer is geweest met de Bing Image creator of misschien wel een ander AI-programma. Eén resultaat beviel hem zo dat hij het op twitter heeft gedeeld:

Zoals het meeste wat Wilders deelt, is ook deze afbeelding leugenachtig. Het staat ver van de Nederlandse werkelijkheid. Tenzij dit een toekomstbeeld betreft en dan hebben heel veel mensen reden zich grote zorgen te maken. De beeldcultuur van Wilders sluit rechtstreeks aan bij die van het Derde Rijk. Wat staat in zijn visie de Nederlanders te wachten die niet in dit plaatje passen?

Het perfecte Arische gezin. Schilderij van Wolfgang Willrich uit 1938, dat ook al affiche werd verspreid.

Het spel van Wilders speel ik ook graag. En dit is misschien het moment om een paar voorbeelden te delen. Deze met de Bing creator gemaakte afbeeldingen vertegenwoordigen het ware Nederland. Het land van nu. Het land dat ons dierbaar is. Het land waar we voor vechten.

Nederland nu

De toekomst

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tegelijk noem ik de PVV een extreemrechtse partij