Als Dilan Yeşilgöz toch gewoon een oriëntaalse vrouw was geweest uit het asielzoekerscentrum... Opinie

Dilan Yeşilgöz heeft over de aantallen nareizigers vorstelijk gelogen. Als gevolg daarvan bood de regering waarvan zij deel uitmaakte, haar ontslag aan. Bij de nu onvermijdelijke verkiezingen bezorgde zij haar partij een zware nederlaag. In het nieuwe kabinet speelt de VVD niet de eerste maar de tweede viool.

Als u en ik ons bedrijf op een dergelijke manier zouden schaden, was het wieberen geblazen. Zo niet bij Dilan Yeşilgöz. Ze verklaarde in de Tweede Kamer dat ze een keer in een interview dingen had gezegd die ze misschien zo niet had moeten formuleren. Daar liet ze het bij. Ze klaagde er wel over dat ze nu al wekenlang voor leugenares wordt uitgemaakt.

Dilan Yeşilgöz komt er mee weg. De oppositie reageerde verdeeld en diende twee moties in, één van wantrouwen en een van afkeuring. Die zullen allebei worden verworpen omdat de Kamerleden van de extreemrechtse coalitie de instructie zullen krijgen tegen te stemmen. Binnen de VVD wordt wel gemord maar haar positie als partijleider staat vooralsnog als een huis.

Hier is iets bijzonders aan de hand. Bij rechts vindt men nogal wat aanhangers van de misleidende Clash of civilizations theorie van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington. Zij haalden daaruit de gedachte dat de culturen van het Midden-Oosten en met name die van de islam botsten met het Westen. Aan de ene kant verlichting en democratie, aan de andere kant duisternis waarin godsdienstige voorschriften en eer boven alles gaan. Daarom blijven verdachten met een islamitische achtergrond altijd ontkennen, ook al is het bewijs zonneklaar. Daarom zal geen gehoofddoekte moeder toegeven dat haar zoon een klasgenoot mishandeld heeft, ook al haalt het hoofd der school die er met blauw oog en al bij. Het is de cultuur, hè, daar zit het in. Eer gaat boven alles, ook boven de waarheid.

Als Dilan Yeşilgöz een gewoon oriëntaals meisje was geweest uit het asielzoekerscentrum, was dat de reactie geweest van veel politici die haar nu juist in bescherming nemen. Zij hadden geen genade gekend. Ze hadden verkondigd dat al die zogenaamde assimilatie van deze Turkse louter schijn was. Uiteindelijk komt de ware cultureel bepaalde aap toch uit de mouw. Kijk ze maar eens volharden in haar leugens.

Nu gebeurt dat niet. Voor Dilan Yeşilgöz wordt een uitzondering gemaakt. Misschien komt het omdat haast alle racisten beweren in hun eigen omgeving goede Turken, Marokkanen en vul zelf maar in, te kennen. Die passen hun eigen aan. Die zeggen zélf dat Nederland overvol is. Dat redt de loopbaan van Dilan Yeşilgöz.

Ondertussen dient zich voor het kabinet Schoof dit motto aan: de leugen regeert.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.