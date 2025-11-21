Als DigiD naar Amerika gaat, kunnen we beter teruggrijpen op de vulpen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

De overheid jaagt ons al weken op dagelijkse basis de stuipen op het lijf met spotjes over weerbaarheid en noodpakketten. Zij houdt ons voor dat wij ons in een grijs gebied bevinden tussen oorlog en vrede. Zij waarschuwt voor hackers en drones. Tegelijk probeert zij DigiD - de electronische handtekening die je nodig hebt om met overheden te communicerren - onder te brengen bij een particulier Amerikaans bedrijf.

Het is een nogal jonge onderneming, die zich in 2021 van IBM afsplitste. De naam is Kyndril, de plaats van vestiging New York City en de equity staat op 1,33 miljard dollar. Het bedrijf werkt op verschillende manieren nauw samen met Amazon en Microsoft. CEO Martin Schroeter onderschreef in augustus het plan van Trump om kunstmatige intelligentie onder te brengen in het onderwijs en zegde zijn medewerking toe. Net als tientallen andere tech bedrijven.

Schroeter heeft zowel een Amerikaans als een Australisch paspoort maar hij maakte zijn hele carrière in de Verenigde Staten. Zijn belangstelling is breder dan tech. Hij heeft zitting in de Council of Foreign Relations , de Business Roundtable en de Business Council . Hij beweegt zich daardoor in de hoogste kringen, die in een klassieke monarchie vergelijkbaar zouden zijn met de adel.

1792 Exchange, een extreem rechtse NGO in de Verenigde Staten, die bedrijven 'ontmaskert' als hun beleid in hun ogen te 'woke' is, definieert Kyndril als een 'medium risk'. Schroeter wordt ontmaskerd als een aanhanger van het stakeholder capitalism. Dan ga je als aandeelhouder niet uitsluitend voor het dividend maar ook voor je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk in Trumpiaanse kringen volstrekt uit den boze.

Dat Kyndril lijkt dus nogal mee te vallen. Ondertusen hebben wij aan het lot van mediareus CBS en de gedienstigheid van veel universiteiten kunnen zien hoe gemakkelijk schijnbaar onwankelbare instituten voor de druk van Trump en zijn ideologie wijken.

Het is dan ook volstrekt onverantwoord als de Nederlandse overheid DigiD daar onderbrengt. Ze geeft daarmee een wezenlijk onderdeel van haar communicatiesysteem met de burgers uit handen aan een bedrijf in een land waarvan we de regering niet meer kunnen vertrouwen. Terecht worden er in de Tweede Kamer dan ook vraagtekens geplaatst bij dit voornemen.

Over het algemeen is het verbijsterend dat de overheid een essentiële dienst als deze uit doorgslagen privatiseringsdrang wil uitbesteden in plaats van die in eigen hand te houden. Dit is een nieuw bewijs van Haagse bestuurlijke frivoliteit. Het is nog maar zeer de vraag of burgers nog langer bereid moeten zijn hun gegevens met de overheid te delen

Als deze deal doorgaat, kunnen we DigiD beter niet meer gebruiken en teruggaan naar schriftelijke communicatie met de overheid. Op papier. Klassieke schrijfmachines zijn haast niet meer te verkrijgen maar blocnotes met lijntjespapier wel. Voor communicatie met de overheid beveel ik iedereen het gebruik van de vulpen aan en niet de computer. Liefst met zo´n pompje, zodat je niet afhankelijk bent van inktpatronen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

