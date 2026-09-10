Als deze deur toch eens dicht zou hebben gestaan... Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 405 keer bekeken • Bewaren

Joop van der Hor Voormalig havenarbeider, inspecteur en persvoorlichter bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond Persoon volgen

Massa-immigratie is van alle tijden. Op deze plek, op de Kop van Zuid aan de Wilhelminakade vertrokken honderden schepen vol Hollandse, Duitse en andere Europese gelukzoekers en vluchtelingen naar de Nieuwe Wereld, de Verenigde Staten van Amerika en Canada om aan de armoede te ontkomen en daar een nieuw bestaan op te bouwen. Wie geen papieren had van de immigratiedienst kon met papiergeld de overtocht betalen, ofwel omkoperij is van alle tijden, net als corruptie, zelfverrijking en mensensmokkel.

Honderdduizenden Europeanen vertrokken vanuit diverse Europese havens naar New York, Boston en steden in Canada. Wie zwart was kon na betaling van heel veel zwart geld ook mee, maar eigenlijk liever niet. Maakte ook niet uit want die waren tussen 1525 en 1867 met naar schatting 12 miljoen slaven vanuit Afrika door voornamelijk Nederlandse slavenhandelaren al naar verre landen overzee gebracht, voornamelijk de VS. Zij werden met geweld weggerukt uit hun veilige samenleving, mannen, jongens die hun familie achter moesten laten en jonge vrouwen die verkracht werden en op plantages en in hoerenhuizen terecht kwamen waar rijkelui de zwartjes bezwangerden door ze met hun 'edele' blanke zaad zaad vol te spuiten.



Anno 2026 krijgen de Europeanen een koekje van eigen deeg. Wéér komen de Afrikanen van overzee in gammele bootjes aan in Europa. En weer zijn ze niet welkom. Het enige verschil is, is dat er geen geld aan hen verdiend wordt met uitzondering van de mensensmokkelaars, maar dat het ons geld kost. En ze pikken ook nog eens onze banen, huizen en dochters in, verschrikkelijk, wat een beesten zijn het!

Nee, de beesten zijn wij en zij die harteloos toekijken hoe tienduizenden van die 'gelukzoekers' verdrinken op zee. Harteloos zijn wij, zij, jullie die de vluchtelingen liever zien creperen dan dat wij ze helpen. En helpen moeten wij ze, anders komt er nooit een einde aan die schier oneindige stroom vluchtelingen.

Laat ik heel eerlijk zijn; ik vind het ook beter dat ze 'daar blijven'. Maar dan zullen wij hier met voldoende ontwikkelingshulp (lees euro's) hen daar moeten helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen, scholing en medische zorg. Dus wie tegen migratie stemt, moet vóór ontwikkelingshulp stemmen. Zijn wij hier gelukkig en worden zij daar gelukkig en kunnen we allemaal ons geluk niet op!

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