Als de SP staat voor Noord-Korea, staat de PVV dan voor Nazi-Duitsland? Opinie

Peter Sas Filosoof en medewerker SP

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van dinsdag 18 september liet de heer Wilders zich weer eens zien zoals wij hem kennen: beledigend, haatdragend, op de man spelend, en uiterst domrechts. Toen hem de maat werd genomen door SP-leider Jimmy Dijk, die Wilders een door de VVD aangestuurde “loopjongen van het grootkapitaal” noemde, kon hij daarop alleen reageren door Dijk een “communist” te noemen, gevolgd door: “Nou ja, Koreaan dan, ik weet niet hoe je dat noemt…” (Gelach uit de PVV-fractie.) Ongetwijfeld doelde Wilders op de communistische dictatuur van Noord-Korea, aangezien Zuid-Korea juist een uiterst kapitalistisch land is. Maar zulke subtiele details zijn natuurlijk niet aan de heer Wilders besteed: hij gaat er als vanouds met de botte bijl in en gooit het hele Koreaanse schiereiland op één hoop. K-pop is blijkbaar niet zijn ding, maar dat zij hem vergeven.

Democratische SP komt op voor de werkende klasse

Minder vergeeflijk of zelfs ronduit belachelijk is de geïmpliceerde beschuldiging aan het adres van Jimmy Dijk, dat deze een dictatoriaal-communistische ‘Noord-Koreaan’ zou zijn. Een hetzerige beschuldiging, die kant nog wal raakt. Jazeker, de SP is socialistisch en komt – anders dan de heer Wilders, die kritiekloos meegaat met VVD-beleid – écht op voor de werkende klasse. Waar het kabinet Schoof belastingcadeautjes uitdeelt aan de rijken en grote bedrijven, en daarnaast bezuinigt op onderwijs, sport, cultuur en natuur, daar strijdt de SP voor een eerlijke verdeling van de koek in Nederland en voor een socialistische transformatie van het neoliberale kapitalisme, dat met zijn ongebreidelde winsthonger de hele planeet opvreet. Met o.a. desastreuze klimaatverandering tot gevolg. Maar ja, daar gelooft Wilders natuurlijk niet in. Heel Midden- en Oost-Europa heeft te maken met ongekende regenval en dito overstromingen, ten gevolge van de verhitting van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. En Geert Wilders staat erbij en kijkt ernaar.

In tegenstelling tot de PVV komt de SP dus wel op voor de werkende klasse. Maar anders dan Wilders doet geloven, maakt dat de SP natuurlijk níet tot een dictatoriale partij van de Stalinistische stempel. De SP is een uiterst democratische partij, met een bloeiende interne partijdemocratie waarin álle leden stemrecht hebben, een partij die heilig gelooft in de parlementaire democratie. Versterking van de democratie in Nederland is een van de speerpunten van de SP, die als geen ander ziet hoe de ongezonde macht van de ‘vrije’ markt en het grootkapitaal tot een uitholling van de democratie heeft geleid, wat grotendeels het kelderende vertrouwen van de burger in de politiek verklaart. Wilders’ vergelijking van de SP met het dictatoriale regime in Noord-Korea slaat dus als een tang op een varken.

Is Wilders de Kim Jong-oen van Nederland?

Sterker nog, als er één partij in Nederland is die dictatoriale trekjes vertoont, dan is dat wel de PVV van Wilders zelf. Een partij met nota bene maar één lid, een partij dus zonder enige vorm van interne democratie. Een partij die officieus tégen militaire steun aan Oekraïne is (Wilders heeft dit standpunt uitsluitend ‘gemilderd’ om mee te kunnen regeren) en die dus blijkbaar geen moeite heeft met de oorlogszuchtige veroveringsdrang van dictator Poetin. Sterker nog, het is bekend dat Wilders altijd een groot bewonderaar is geweest van de ‘sterke man’ Poetin: in 2018, terwijl het MH17-proces al in volle gang was, heeft Wilders zich nog een Russisch vriendschapsspeldje op laten prikken. Dan is het duidelijk dat je loyaliteit in ieder geval níet bij de democratie ligt, ook al ben je dan (het enige) lid van de Partij voor de Vrijheid. Wat een gotspe.

Ook nu weer toont de PVV zich een vijand van de democratie. Om de vermeende asielcrisis – die, zoals premier Schoof toegaf, alleen maar een crisis is “omdat dit door mensen zo gevoeld wordt” – het hoofd te kunnen bieden, wil dit kabinet een noodwet invoeren, om zo de Tweede Kamer buitenspel te kunnen zetten (pace NSC). Dictatoriaal asielbeleid dus, op basis van populistische onderbuikgevoelens. Kortom, als er één partij in Nederland is die zich met het dictatoriale regime van Noord-Korea laat vergelijken, dan is dat de PVV zelf: Wilders als de Kim Jong-oen van Nederland. Die laatste is trouwens ook een vriendje van Poetin.

Monsterverbond van kapitalisme en fascisme

Maar als we dan toch historische vergelijkingen gaan trekken, moeten we bij Wilders eerder denken aan de grote fascistische leiders uit de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw. Net als die leiders bedrijft Wilders een racistische zondebokpolitiek, om de aandacht af te leiden van de échte problemen in deze wereld en de échte verantwoordelijken daarvoor. Waarom is er woningnood in Nederland? Omdat al die asielzoekers onze woningen inpikken! Zo luidt de extreemrechtse mantra. Daarmee wordt echter het feit verdoezeld dat de huidige woningnood het logische gevolg is van jarenlang keihard neoliberaal VVD-beleid, waarbij grote beleggers en huisjesmelkers vrij spel kregen op de woningmarkt, geprivatiseerde woningcorporaties veranderden in winstgerichte bedrijven en de sociale huursector door de verhuurderheffing kapot werd gemaakt. Dat is dus gewoon VVD-beleid geweest, dat echter door Wilders wordt verdoezeld met zijn door vreemdelingenhaat gedreven zondebokpolitiek.

Wat dat betreft moet ik bij Wilders altijd denken aan die meme, waarbij een kapitalist, een witte arbeider en een gekleurde arbeider samen aan tafel zitten. De gekleurde arbeider heeft één koekje, de witte arbeider heeft twee koekjes en de kapitalist heeft een hele berg koekjes voor zich op tafel liggen. Vervolgens keert de kapitalist zich tot de witte arbeider en waarschuwt: “Pas op voor die buitenlander, hij wil je koekjes stelen!” Op dezelfde wijze houdt Wilders de VVD uit de wind door al zijn pijlen op asielzoekers te richten. Ook zijn verbluffende ontkenning van de door de fossiele industrie aangedreven klimaatcrisis bevestigt de analyse van Jimmy Dijk: Wilders is niet meer dan een “loopjongen van het grootkapitaal”.

De huidige parallellen met de opkomst van het fascisme in de jaren ‘30 zijn dan ook opvallend. Net als nu bevond het kapitalisme zich toen in een diepe crisis, de Great Depression, waardoor wereldwijd armoede en maatschappelijke onvrede enorm toenamen. Het fascisme ontstond als een manier om die onvrede te kanaliseren op zo’n manier dat het kapitalistische systeem daardoor niet geraakt werd, namelijk door de onvrede te projecteren op fictieve oorzaken, zoals de nazi-mythe van het Joodse complot. De Joden waren de ideale zondebokken die het fascisme gebruikte om het kapitalisme te beschermen tegen broodnodige socialistische hervorming. Dat monsterverbond tussen fascisme en kapitalisme zien we nu ook weer in het kabinet Schoof, waar de racistische zondebokpolitiek van de PVV en het kapitalisme van de VVD hand in hand gaan. Niet voor niets was het fascisme altijd rabiaat anti-socialistisch. Net zoals Wilders nu, getuige zijn absurde en hetzerige beschuldiging aan Jimmy Dijk dat deze ‘een Koreaan’ zou zijn. Waar overigens ook weer aardig wat vreemdelingenhaat in doorklinkt.