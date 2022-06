Als de politie zich al niet aan de regels houdt kunnen we het wel schudden met z'n allen

28 jun. 2022 - 4:42

De opbouw van het artikel is nogal rommelig. In de regel houdt politie zich helemaal niet bezig met parkeerbeheer en controle. Dat is de gemeente. Is deze takelwagen wel van de politie. Ten tweede heeft de politie buitengewone bevoegdheid. Het zou wat zijn als de politie moet zeggen; "de crimineel is ontkomen. We mochten niet harder dan 50 km/h op deze weg" . Of dat de pas bij een gewapende overval in het centrum van Amsterdam na 40 minuten aankomen met de reden: "we moesten een parkeerplek zoeken". Hoe zou de auteur dat vinden. Het laatste deel (herroeping ontslag Fatima Aboulouafa) heeft niets te maken met regels maar met een moreel / waarde aspect .