Als de koning lef heeft... Opinie

Daniel van Soest Antropoloog en schrijver

Steeds meer landen beginnen door te krijgen dat het een gevaarlijk idee is om president Donald Trump en zijn entourage het voordeel van de twijfel te blijven geven. Nederland lijkt dat besef vooralsnog niet te hebben.

Waar Spanje klare taal spreekt tegen Israël over hun handelen in Libanon, dat in strijd is met elk internationaal humanitair recht, en waar in Hongarije na Trumps oproep om op Orbán te stemmen massaal op diens pro-Europese tegenkandidaat is gestemd, en waar Iran’s fundamentalistische regime in vergelijking bijna geciviliseerd begint af te steken bij de manier waarop Trump onderhandelt — of beter gezegd: dreigt — lijkt Nederland volledig wereldvreemd te acteren.

In een tijd waarin Trump als een getergd beest alle kanten op bijt, gaat Nederland hem de eer bewijzen van een bezoek van de hoogst mogelijke Nederlandse delegatie: het koningspaar en de minister-president. De arme man kan blijkbaar wel een steuntje in de rug gebruiken.

In een tijd waarin steeds vaker het woord genocide gebruikt wordt voor het Israëlische handelen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Libanon, gaat Nederland vrolijk op bezoek bij de grootste medeplichtige.

Na al het tenenkrommende werk van Mark Rutte om Trump binnen de NAVO te houden, doet Nederland er met dit koninklijk bezoek nog een schepje bovenop, terwijl dit toch een goed moment voor heroverweging had kunnen zijn.

Maar zo luidt het Nederlandse standpunt: het is altijd beter om in gesprek te blijven, en men benadrukt dat Amerika een van Nederlands meest gerespecteerde bondgenoten is.

Maar ook bij bondgenoot Amerika begint men erachter te komen dat Trump het land op allerlei manieren schaadt. Dus had het een overweging kunnen zijn om met een breder maatschappelijk veld te spreken, zoals we vroeger in landen met autoritaire regimes contact probeerden te leggen met lokale mensenrechtenorganisaties.

Dus als de koning lef heeft — en waarom zou hij dat als koning der Nederlanden niet hebben — kan hij misschien na alle fotomomenten ook nog een ander soort bezoek plannen. Een gesprek met een kritische senator. Of met iemand als Bernie Sanders, ook een interessante gesprekspartner.