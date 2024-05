Als Corendon serieus is over duurzaamheid, stopt ze met reclame maken Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

Voormalig D66-staatssecretaris Gunay Uslu voelt een grote verantwoordelijkheid voor duurzaamheid, lezen we in het FD . Maar ondertussen maakt de reisgigant nog volop reclame voor méér vervuilende vluchten. Als Corendon haar duurzaamheidsbeleid serieus neemt, zou ze direct stoppen met reclame maken. Omdat Corendon dat nooit uit zichzelf zal doen, moet de overheid ingrijpen met een verbod op klimaatschadelijke reclame.

Door: Rémi ter Haar en Femke Sleegers

In een eerder interview met Travelpro vertelt Uslu dat het leuk is om te zien dat retro-bestemmingen zoals Curaçao en Alanya weer helemaal terugkomen. Dat is echter geen natuurwet; de vraag naar reizen naar deze specifieke bestemmingen wordt al weken opgestuwd in de bushokjes.

Dat heeft te maken met Corendons businessmodel: “schaal creëren en zoveel mogelijk de keten in eigen hand hebben” ( Quote , januari 2024). Dat houdt in: je vliegt in een vliegtuig van Corendon naar je bestemming waar je wordt opgehaald met een bus van Corendon die je vervoert naar een hotel van Corendon waar je kan zwemmen in het zwembad van Corendon en je de dag kan afsluiten met een diner verzorgd door Corendon.

Dat mensen op vakantie willen is hun goed recht, maar het bewust promoten van vliegreizen - en dan ook nog eens vliegreizen naar bestemmingen zoals Curaçao en Alanya, die nota bene kampen met extreme weersomstandigheden , droogte en bosbranden - is een keuze. "Het is net alsof je de open haard aan hebt, die geur ruik je overal", liet een toerist vanuit de Turkse stad Alanya aan de NOS weten . En ook het Caribisch gebied is onderhevig aan extreme weersomstandigheden, “die naar verwachting in frequentie en ernst zullen toenemen als gevolg van klimaatverandering,” zo schrijft de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten .

Corendon adverteerde tijdens de hittegolf van augustus 2020 nog met de leus “ hoe heter, hoe beter ”, waarbij klanten met elke graad temperatuurstijging meer korting kregen. Maar nu laat de reisorganisatie weten dat ze gaan onderzoeken of ze “ door klimaatverandering niet naar andere oorden moeten vliegen ”. Het vliegen an sich staat daarbij niet ter discussie; ze gaan alleen op zoek naar bestemmingen die niet naar open haard ruiken.

Stoppen met het aanbieden van vliegvakanties naar bijvoorbeeld Curaçao zou voor Corendon een financiële strop betekenen, want het bedrijf sloot een gloednieuwe leasedeal met de Spaanse luchtvaartmaatschappij World2Fly naar overzeese bestemmingen, die nog zo’n 7 tot 8 jaar loopt ( Quote , januari 2024). Die deal was trouwens een mazzeltje, lezen we; na de coronatijd had de maatschappij namelijk vliegtuigen over. Corendon kon daarmee goedkoop vliegtuigen leasen die vijf keer per week naar Curaçao gaan vliegen , waardoor het totaal aantal vluchten vanuit Schiphol van vijftien naar twintig per week toeneemt. Dus blijft Corendon de vraag naar vervuilende vliegreizen opjagen met haar reclames voor reizen naar Curaçao en Alanya, ook al zijn de klimaatgevolgen ook daar allang zichtbaar.

“Retro”-bestemmingen komen niet “plotseling” terug, maar worden bewust door de marketingafdeling afgestoft en omgevormd tot hete reclamedeals voor de toerist, terwijl de ware prijs van zon, zee en cultuur door de lokale omgeving van de steeds warmere vakantiebestemming wordt betaald. Corendon wil wel zogenaamd duurzamer, maar vooral niet duurder - ondanks dat de echte prijs van een vliegticket veel hoger zou liggen als milieuschade werd meegerekend.

Aanbieders van vlieg- en cruisereizen zoals Corendon veranderen niet uit zichzelf. Daarvoor zijn hun financiële belangen te groot. Wij roepen politici en ministers op om niet naar de industrie, maar naar de wetenschap en het gezond verstand te luisteren: verbied reclames die mensen verleiden tot verre reizen, waardoor ze - ongewild - hun vakantieparadijsjes in openhaarden veranderen.