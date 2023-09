Als automobilisten met elkaar de snelweg blokkeren is het OK, maar activisten van Extinction Rebellion worden weggespoten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 446 keer bekeken • bewaren

Bij Renze op RTL4 hield Lakshmi met haar kobaltblauwe bovenstukje zich staande tegenover enkele heren die haar visie onderschreven maar haar methodes veroordeelden. Ze deed me denken aan Lakshmi Bai, de onverschrokken rani van Jhansi die zich aan het hoofd van haar getrouwen tot het uiterste verzette tegen de Britse legers. Ook is Lakshmi in het hindoeïsme de godin van schoonheid, moed, vruchtbaarheid, liefde en nog veel meer.

Uiteraard ging het in die talkshow over Extinction Rebellion en de blokkade van de A12.

De heren hadden allemaal ongeveer dezelfde kritiek op Lakshmi. Van hen was Frits Wester de ergste. Hij herkauwde wat al weken tegen de bezetting van de snelweg in het geding werd gebracht. Duizend agenten moesten aan de ordehandhaving worden onttrokken waaronder vooral de veiligheid op het platteland leed. Automobilisten misten belangrijke afspraken of kwamen niet op hun werk. Allerlei belangrijke activiteiten konden geen doorgang vinden. Het ergste nog was het feit dat brandweer en ambulance er misschien niet door kwamen. Dan hadden die asfaltplakkers toch mooi levens op hun geweten.

Natuurlijk kreeg Lakshmi óók te horen dat de hele discussie nu over de waterkanonnen ging en over de manier van actievoeren. De argumenten van de activisten bleven daardoor op de achtergrond. Dat kon toch niet de bedoeling zijn. Waarom gingen ze niet honderd meter verder op het Malieveld staan?

Het antwoord op die laatste vraag is duidelijk: natuurlijk kun je op de velden en terreinen gaan staan die de lokale burgemeester aanwijst. Dan grijnst iedereen je toe en word je voor het overige gepasseerd. Het is al jaren zonneklaar: het heeft geen zin op het Malieveld voor lul te staan, ook al kom je met zijn 20.000-en. Dáárom bezetten die activisten de snelweg en gaan ze niet met borden in het gras wortel schieten.

Elke werkdag staan er honderden kilometers file op de Nederlandse snelwegen. Dan loopt op tal van plaatsen het verkeer vast. Politie, brandweer en ambulance kunnen er niet door. Automobilisten missen belangrijke afspraken. Mensen komen niet op hun werk. Daardoor kunnen weer talloze anderen ook niet verder. De politie is er uren mee kwijt, tijd én menskracht die beter aan boeven vangen kunnen worden besteed. Toch verschijnen er´s avonds nooit verontwaardigde heren op de televisie om dit feit aan te klagen en vast te stellen dat zulke snelwegblokkades levens kunnen kosten. Nooit. Never.

De dagelijkse verstopping van het Nederlandse wegennet is het gevolg van hetzelfde beleid dat grote fossiele brandstofverbruikers belastingkortingen geeft tot € 37,5 miljard per jaar. Als uw huis straks in brand staat of u krijgt een hartaanval, dan is er kans dat de hulpdiensten er niet door komen als gevolg van dit beleid. Dan mag u sterven. Dan is dat de collateral damage van het gevestigde systeem. En denk erom: het gaat niet om enkele tientallen meters, het gaat om honderden kilometers. Haast elke dag.

Blijkbaar mogen automobilisten met elkaar straffeloos de snelweg blokkeren maar als Extinction Rebellion enkele tientallen meters in beslag neemt, dan is het huis te klein. Daarom besteedt Lakshmi geen aandacht aan de vermaningen van die zelfvoldane ome Frits, die het zo goed denkt te weten. Haar kleur is kobaltblauw. Ze heeft de toekomst

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aaandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

