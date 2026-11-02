Aloha! Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 115 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Krities Kultureel Periodiek

1972. Open geesten met grote plannen. Culturele gangmakers in de tijd beginnen een blaadje, en wat voor een! Het was over met burgerlulligheid en tijd voor een eigen orgaan voor jongeren. Muziek, film maar ook woon- en seksproblematiek. Omni-mens Willem de Ridder en vrienden schreeuwden de wereld toe; ALOHA!

Zomaar een kop: “Is Jerry Lee Lewis communist?”, volgt transcript van een giller van een t.v.-interview door Dick Cavett.

Een eerlijker filmkritiek las men zelden. Journalist Jan Donkers formuleerde kort en bondig; “..nu meldde het Handelsblad alweer dat het de beste film ooit gezien was…MENSEN, TRAP ER NIET IN, Clockwork Orange is een film vol kwasi-erudiete charlatanerie, een moeizaam en weinig overtuigend gemaakt werkstuk”.

Die duidelijke, en vooral progressief (nieuw) gespelde taal van de tijd kan niet duidelijker. Tejater, biologies, roelatie, sirkuleren, aksiegroep en natuurlijk de konsertagenda (Opvallend genoeg spreekt men dan weer niet van atvertensie). Het Paradiso informatiesentrum laat weten dat er op Zondag een kindermiddag met poppenspel van 2-5 wordt gespeeld en de avond ervoor is er een lichtsjoo en een ‘avond voor werkende jongeren’. Wauw.

(medische-) vragenrubriek ‘De Dag Dokter’: “Vanmorgen ben ik bij mijn huisarts geweest omdat ik al een paar keer als ik shit gerookt heb van m’n eigen af ben gegaan en naderhand duizelig blijf, en nou zei mijn dokter dat ik er maar mee op moest houden. Nu wou ik vragen of er toch niet een middel bestaat waardoor ik toch shit kan blijven roken zonder last te hebben van flauwtes en duizeligheid”. Gezien de verderop geplaatste rubriek ‘Beursberichten’, met maximum richtprijzen aangaande Marrokkaanse Kif, Turkse Hasj en Mexicaanse Wiet kan men aannemen dat dergelijke vragen in alle eerlijkheid en vooral serieus gesteld werden. De redactie, geheel terzake kundig, vraagt dan ook onverbloemd of“..er misschien iets anders door je hasj zat..?”, en verwijst vervolgens naar het oordeel van de huisarts.

Sowieso neemt de kritiese jeugd van die jaren geen blad voor de mond. In de kleine advertenties vraagt een meisje, 19jr.: “Zoek jongen of meisje waarbij ze tijdje kan wonen omdat ze van huis weg wil. Wil desn. Betalen. Br. O. nr.A22-10”, en adverteert een vrolijke gozer: “Jongen, 21 zkt eenz. meisje +-19 voor praten, vrijen etc. Event samenwonen Omg Den Haag. Br. L.m.f.o. nr. A-22-4.” Wellicht hebben deze twee elkaar gevonden.

Hoewel ik mij verheug in het bezit van een cd van de Ijmuidense rockformatie ‘The Flying Embryo’s’ had ik toch ook bijzonder graag deze aanbieding gehonoreerd. Wie niet?! “The Fuckin’ Embryo Lightshow-(tel. Nr.) Volkomen te gek hoor!”.

In die dagen was natuurlijk helemaal niets te gek dus snelde men massaal naar dit soort happenings. En wie zou met deze knakker op pad zijn gegaan?: “Vogel 22jr. heeft na 2 reizen door Midden Oosten bewezen dat er toch wel een vrijer leven mogelijk is. In Sept. a.s. wil hij met eend bestel weer weg. Welke chick wil er mee? Ieder brief ontvangt natuurlijk een reactie van mij. Br. O.nr. A22-12”. Een meisjesval of echt toffe bedoelingen? De PTT zal het in die dagen in elk geval zeer druk hebben gehad.

Prangende vraag en druipend van interessante tijdgeest is een oproep in de filmagenda: “De ‘Filmgroep Nieuwmarkt’ uit Amsterdam, die bezig is met een 16mm kleurenfilm over het verloop van de gebeurtenissen in de te saneren Nieuwmarktwijk kampt met financieele problemen. De eigen middelen zijn volledig uitgeput. Hier dus een verzoek om financieele steun..”. Crowdfunding avant la lettre.

Wat een tijd.