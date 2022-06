Almeerse Pride-tentoonstelling gevandaliseerd

14 jun. 2022 - 14:34

@Norsemen: "Ouders die zoiets schadelijk voor hun kind vinden zijn zelf schadelijk voor hun kind." Is dat zo? Wellicht dat u als zelfbenoemd opvoeddeskundige de rest van de groep even kan uitleggen waar de grens dan wel hoort te liggen. Als een man in het park zijn geslachtsdeel laat zien aan kleine kinderen of moeten ouders dan ook niet zeuren? Wat dacht u als we net als in de USA kleine jongens in drag laten dansen in een homoclub voor volwassenen met de tekst "Its not gonna lick itself" op de achtergrond, mag ik daar wel wat van vinden of ben ik dan te bekrompen voor u? Zeg het maar wanneer vind norsemen dat er een grens wordt overschreden?