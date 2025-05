Alles wat nog goed gaat, is gewoon het beleid van het vorige kabinet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 95 keer bekeken • bewaren

De directeur van de Algemene Rekenkamer presenteert traditiegetrouw op de derde woensdag van mei een onderzoek naar de resultaten van het regeringsbeleid. Gehaktdag heet dat in Den Haag en Peter Kee smulde van wat Pieter Duisenberg de Kamer voorschotelde. “Ik schrik toch wel van wat er allemaal mis is. Bijvoorbeeld bijna 1000 onschuldige mensen die per vergissing geregistreerd staan als veroordeeld terwijl ze niks gedaan hebben. Het lukt Justitie niet dat op te lossen.”

Van Jole constateert dat wat er goed gaat meestal gewoon beleid is van het vorige kabinet. “Dit kabinet krijgt niks voor elkaar en wat ze doen gaat mis. Kijk naar de problemen van Mona Keijzer.”

Daarna gaat het over Hans Wiegel, de VVD-coryfee die deze week overleed. Kee roemt de media-vaardigheden van de oud-leider van de VVD. Van Jole merkt op dat hij Rita Verdonk steunde die het opnam tegen Mark Rutte om het leiderschap van de partij. "Hadden ze maar naar hem geluisterd. Dan was de VVD nu een stuk kleiner geweest."

Tot slot praten de twee over minister Veldkamp en Gaza. Geert Wilders lijkt zijn toon ineens gematigd te hebben. Bij Nieuwsuur reageerde hij mild op de massale demonstratie zondag tegen de Israëlische oorlogsmisdaden. "Het is hun goed recht." Kee merkt op dat Wilders dat vaker doet. Wild twitteren - zondag noemde hij op X de demonstranten nog 'verwarde personen' - en dan later op camera genuanceerder reageren. Volgens Van Jole is dat omdat hij voor de camera vervolgvragen kan krijgen en dan al snel met zijn mond vol tanden kan komen te staan.

Van Jole gaat ook nog even in op het onderzoek dat Veldkamp door de EU naar het Israëlisch geweld wil laten uitvoeren. "Tegen de tijd dat het klaar is, is het wellicht irrelevant. Netanyahu is niet alleen Gaza maar ook Israël kapot aan het maken. Een veilig vluchtoord voor vervolgde joden is het bijvoorbeeld al niet meer. Dus als joden Israël niet meer steunen, waarom zou de Nederlandse regering dat dan wel doen?"