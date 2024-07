Alles wat er mis is in onze samenleving werd loepzuiver getoond in debat over regeringsverklaring Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 395 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Poldermodel in politiek den Haag is vervangen door polarisatie, verdeeldheid en chaos

Vriend en vijand spreken schande van de wanvertoning in de Tweede Kamer bij het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Schoof. Na de debatten onder voormalig premier Rutte was dit voor velen behoorlijk schrikken.

Immers, Mark Rutte bleef in elk debat soeverein overeind staan ook al moest hij daarvoor soms liegen en steeds vaker een beroep doen op een geheugen dat hem strategisch op het juiste moment altijd in de steek liet.

Premier Schoof is anders. Die toonde als partijloze premier nog alle beginnersfouten van een premier zonder politieke ervaring. In het hol van de leeuw werd hij niet alleen door de oppositiepartijen fors aangevallen maar ook door de PVV als coalitiepartij. Die laatste stak hem zelfs een mes in de rug door een X-bericht van vicepremier Fleur Agema.

Nederland is na de laatste Tweede Kamerverkiezingen politiek wakker geschud door de grote winst van de partij van Geert Wilders. Mede veroorzaakt omdat noch de VVD, noch GroenLinks-PvdA de kiezer toen aansprekende alternatieven bood.

Als grootste coalitiepartij is Wilders er tegen elke verwachting in, toch in geslaagd om na moeizame onderhandelingen het kabinet Schoof door de Koning te laten beëdigen. De transitie van oppositieleider tot leider van de grootste regeringspartij vraagt van iedere politicus een geheel andere houding. Zeker voor Geert Wilders die vastgeroest blijkt te zijn in zijn rol als oppositieleider.

In het debat over de regeringsverklaring werd voor Nederland duidelijk dat “een vos zijn streken niet verleert”. Wilders is gewoon zichzelf gebleven en premier Schoof, alle coalitiepartijen en de oppositie zullen daar rekening mee moeten houden. Het bewust ontregelen van debatten en het via X PVV-standpunten verkondigen zal dus gewoon blijven doorgaan.

Het in Nederland decennialang geprezen poldermodel is veranderd in een harde realiteit waarin de samenleving helaas al tijden verkeert. Polarisatie, verdeeldheid en chaos. Dat geeft weinig hoop op de goede oplossingen voor problemen waar de gehele samenleving al tijden op wacht.