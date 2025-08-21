Allereerst moeten Vladimir, Donald en Benjamin buiten werking gesteld worden Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 418 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 67.

Nico: Jij beweerde aan het begin van 2025 dat tenminste een van de twee grote oorlogen, in Oekraïne en Gaza, dit jaar zou eindigen.

Nico: Ja, dat was natuurlijk vooral wishful thinking. De wens als vader van de gedachte. En het jaar is nog niet voorbij.

Nico: Maar er zit niet erg veel schot in.

Nico: Helaas niet, nee. Dat constateer je terecht. Meestal schrijf ik als een nogal traditionele journalist over het oorlogsnieuws. Maar vandaag wil meer zeggen wat ik zelf echt denk en vind.

Nico: Goed idee. Barst maar los.

Nico: Het begint natuurlijk met twee halve of hele criminele idioten, Donald en Vladimir. En niet te vergeten Benjamin. Mooie namen, dat wel. De eerste is via een discutabel verkiezingssysteem door een overwegend domme electorale meerderheid aan de macht gekomen. De tweede is een dictator die vooral zijn gang kan gaan. En Benjamin voert met een paar extreem-rechtse makkers oorlog om te voorkomen dat hij voor de rechter moet verschijnen.

Wat mij opvalt is dat te veel mensen het spel van Donald, Vladimir en Benjamin – om uiteenlopende redenen - meespelen. Of het nu politici zijn of diplomaten, kerkelijke leiders, rechters, journalisten, militairen of bange burgers. Kijk maar naar dat hielenlikken in het Witte Huis. De goeden niet te na gesproken.

Nico: Moet je dan het spel niet meespelen?

Nico: Diplomaten doen dat vaak wel, maar er zijn grenzen. Een onvoorspelbare ijdeltuit geef je van katoen en je weigert het spel mee te spelen als het gaat om een man die oorlogen begint tegen soevereine staten. Een man die onophoudelijk lukraak onschuldige mensen bombardeert. Of iemand die, om gegijzelden vrij te krijgen heel Gaza plat wil gooien en de bewoners uithongeren.

Nico: Wat moet er dan gebeuren?

Nico: Allereerst moeten Vladimir, Donald en Benjamin buiten werking gesteld worden, aangezien de kans dat zij zullen worden opgevolgd door politici die het nog bonter willen maken minder groot is. Dat kan ook op een geweldloze manier. Waarom lukt het Israël wel om leiders van bijvoorbeeld Hezbollah en Hamas uit te schakelen en de VS en Europa niet om dat met zogenaamde wereldleiders te doen?

Nico: De wereld verandert de laatste tijd enorm. Qua klimaat, geopolitiek en gewelddadige conflicten. Heb je daar wel voldoende oog voor?

Nico: Ondanks staaroperaties doe ik mijn best de veranderingen bij te benen. Wat mij vooral opvalt is dat tal van belangrijke waarden en verworvenheden in rap tempo lijken te verdampen. Dat is kwalijk en gevaarlijk. Ik doel met name op het feit dat op grote schaal een loopje wordt genomen met de democratie, de rechtstaat en een heleboel goede internationale afspraken in de sfeer van de mensenrechten. Veel Europese landen staan daar pal voor. Maar het is net of men dat niet meer belangrijk vindt. Waarom zou je naar de pijpen van autoritaire idioten willen dansen? Waar blijft het zelfrespect en geloof in verworven waarden?

Nico: Sla je niet een beetje door?

Nico: Nee, ik sla heel erg door en dat lucht heel erg op.