Alleenstaande vrouwen en anderstaligen eerst: Rotterdam gebruikte discriminerend algoritme om bijstandsfraude op te sporen

6 mrt. 2023 - 12:11

De dienst W&I van de gemeente Rotterdam is kortweg een enorme puinbak. Er werken 1400 mensen en daar zitten een paar goedwillende tussen maar de meerderheid is niet geïnteresseerd in de problemen van het klantenbestand. Het zit diep ingesleten in de cultuur van de organisatie. Richard Moti de vorige PvdA wethouder heeft ingezet op een meer menselijke aanpak, maar hij heeft geen wezenlijke veranderingen voor elkaar gekregen. De huidige VVD wethouder heeft helemaal geen visie op uitkeringen en arbeidsparticipatie. De kwaliteit van de dienstverlening is belabberd, de ingezet instrumenten om mensen naar werk te begeleiden functioneren niet, de aanvraag procedures zijn zo complex en slecht georganiseerd dat 40% tot 50% van de bijstand aanvragen wordt afgewezen op administratieve gronden, niet omdat is vastgesteld dat de aanvrager geen recht op bijstand heeft. Het resultaat van sommige re-integratie activiteiten leidt tot maximaal 15% naar werk. Dat is slechter dan helemaal niets doen en dat kost minder. De jaarlijkse kosten voor het verstrekken van een bijstandsuitkering van ongeveer 11500 euro kost ongeveer 3000 euro. Dat is de context. Er is al eerder kritiek geweest maar van die 1400 medewerkers trekt niemand zijn mond open, de wethouder is niet geïnteresseerd en de raadsleden snappen niet waar het over gaat. Het laat zien wat je mag verwachten van een ambtelijke bedrijf. Niet al te veel dus.