Alleen zware internationale druk kan de kinderen van Gaza redden Opinie • Vandaag

Masha Aldershoff Masterstudent Nutrition Science

Mensen in Gaza staan voor een ernstige acute ondervoedingscrisis vanwege Israëls oorlog en volledige blokkade van basisbehoeften zoals voeding, water, medische en humanitaire hulp voor de 2.1 miljoen inwoners. Deze blokkade , die op 2 maart van dit jaar begon (na eerdere blokkades), heeft de crisis drastisch verergerd.

Hoewel Israël nu VN-hulpkonvooien heeft toegestaan Gaza binnen te komen, is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat en bijna onmogelijk door de voortdurende luchtaanvallen. Op 20 mei kwamen slechts 93 vrachtwagens Gaza binnen, van de geschatte 600 vrachtwagens per dag die nodig zijn om de crisis aan te pakken.

De schending door Israël van een fundamenteel mensenrecht, heeft geleid tot meer dan 500.000 mensen die te maken hebben met onvoldoende voeding, verhongering, of ziekte. Zij riskeren ernstige gezondheidsproblemen op lange termijn en overlijden, naast de voortdurende Israëlische aanvallen die al meer dan 53.000 mensen hebben gedood. Deze urgente kwestie vereist wereldwijde actie door politieke leiders, aangezien voedselonzekerheid in Gaza niet alleen de onmiddellijke overleving bedreigt, maar ook de toekomstige stabiliteit van Gaza ondermijnt.

Ondervoeding

De situatie in Gaza toont alle aspecten van acute ondervoeding : onvoldoende en/of ontoereikende voedselinname door, in dit geval, politieke factoren. Dit leidt tot een ontoereikende inname van energie, eiwitten of andere voedingsstoffen, allemaal essentieel voor het normaal functioneren van het lichaam en behoud van de gezondheid, met verschillende gevolgen van dien.

Een goede voeding is vooral belangrijk in de eerste levensjaren, omdat ondervoeding in deze jaren langetermijngevolgen kan hebben, zoals een gestagneerde groei, een verhoogd risico op chronische ziekten, orgaanbeschadiging en onderdrukking van het immuunsysteem. Het lichaam verzwakt, waardoor de vatbaarheid voor infecties toeneemt en het moeilijk wordt om infecties en ziekten te bestrijden, en te herstellen van verwondingen.

Bovendien leidt acute ondervoeding tot een afname van de hersengrootte en ontwikkeling, waardoor de algemene hersenfuncties, motorische functies en geheugen vertragen, mogelijk onomkeerbaar na de leeftijd van 3-4 jaar. Dit is vooral zorgwekkende gezien het aantal kinderen onder de vijf jaar in Gaza die hiermee geconfronteerd worden.

Bijna 17.000 zwangere en borst voedende moeders in Gaza lopen ook een groot risico op ondervoeding, wat hun mogelijkheid om voldoende voedzame melk te produceren kan belemmeren. Borstvoeding is essentieel voor baby’s onder de 6 maanden om een sterk immuunsysteem op te bouwen en te beschermen tegen honger en ziekte, vooral gezien de schaarste aan schoon water in Gaza.

De afgelopen dagen zijn 29 kinderen en ouderen gestorven aan honger, naast de 57 kinderen die sinds het begin van de blokkade zijn gestorven. Verontrustend is ook dat de ‘Intergrated food security Phase Classification’ (IPC) meldt dat in de komende 11 maanden 71.000 kinderen onder de vijf jaar te maken krijgen met acute ondervoeding, waarvan 14.100 ernstige gevallen. Feitelijk is dit oud nieuws, aangezien de IPC al sinds maart 2024 met het risico op hongersnood dreigt.

Afbeelding: Voorspelde Acute Ondervoeding: 11 mei - 30 september 2025 (IPC)

Acute ondervoeding wordt meestal behandeld met “ready-to-use therapeutic food” (RUTF) , een kant-en-klare mengeling van “melkpoeder, pinda’s, boter, plantaardige olie, suiker, en een mix van vitaminen en mineralen,” die de calorieën en essentiële voedingsstoffen bevat die nodig zijn voor het behoud van lichaamsfuncties. In Gaza lopen deze voorraden echter bijna op , voldoende om slechts 400 kinderen één maand van voeding te voorzien.

Schending van het internationaal recht

Ongeacht de mening van mensen over het conflict, verplicht het internationaal recht Israël om “ de bescherming en het welzijn van de bevolking ” van Gaza te waarborgen. Het Internationaal Gerechtshof (IGH) heeft geoordeeld dat Israël de onwettige bezettende macht is van Gaza (tevens van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem). In deze hoedanigheid moet Israël zorgen voor “voldoende hygiëne-en volksgezondheidsnormen, evenals de levering van voedsel en medische zorg” aan de Gazanen.

Als Israël deze fundamentele verplichtingen niet nakomt, moet de internationale gemeenschap de bezetter daartoe dwingen, eventueel via sancties. Het IGH onderzoekt momenteel beschuldigingen van de VN en de Palestijnse autoriteit dat Israël het internationaal recht schendt door voedsel en hulp te blokkeren.

Alleen zware internationale druk zal helpen

Wat er op het gebied van voeding gedaan moet worden om de gezondheid van de Gazanen te verbeteren en te behouden, is duidelijk: voldoende hoeveelheden van de juiste voeding en water in Gaza te krijgen. Die goederen zijn gemakkelijk beschikbaar bij internationale donoren, maar komen niet bij de Gazanen vanwege Israëls blokkade. Naast militair geweld heeft Israël voedsel gemilitariseerd, wat leidt tot het langzaam lijden en sterven van onschuldige burgers.

Israël zal zijn wrede en disproportionele bezetting voortzetten, tenzij het daartoe wordt gedwongen. Het verzekeren van humanitaire hulpkonvooien om voedsel te leveren is niet voldoende wanneer Israël opereert met minimale verantwoording. Daarom moeten de EU, de VS en andere wereldmachten politieke druk uitoefenen om de blokkade en de vernietiging van onschuldige burgers te beëindigen. De publieke opinie wereldwijd lijkt hier klaar voor. Helaas hebben veel van hun politieke leiders de nodige moed nog niet verzameld.