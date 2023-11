Alleen Wilders mag van zijn hart geen moordkuil maken, zijn critici nooit of te nimmer

28 nov. 2023 - 17:56

Eens. De protesten in Utrecht en Amsterdam worden afgedaan als woke en georganiseerd door de terroristen van Antifa, die eerder twee aanslagen pleegden op Baudet. De sfeer zit er goed in. Helemaal nadat Wilders Tijs van den Brink beschuldigde van uitlokking. En aanwezige VVD kopstukken zich haastten om te zeggen dat de kwalificatie fascist toch wel wat overdone is voor een bevriende collega. Dat zagen we eerder in onze recente geschiedenis. Niemand die Wilders er op aanspreekt dat hij zich als aanstaand premier zich niet inhoudelijk heeft te bemoeien met onze vrije nieuwsgaring. Maar goed, als het aan wilders ligt is er straks geen vrije nieuwsgaring meer. Hij wil de publieke omroep verbieden. Ondanks alle rechtse praat die je er de hele tijd hoort. Wat dat laatste betreft zit ik met een vraag. Was het niet Plasterk die de deur opende naar al die griebus omroepjes? Vanwege de vrije meningsuiting, vertelde hij. I Maar is de belangrijkste reden niet dat de publieke omroep zijn reclame inkomsten sterk zag dalen omdat rechts Nederland uitslag kreeg van al die linkse programma's en de wijk nam naar rtl en sbs? Net zoals Humberto Tan door rtl van de buis werd gehaald omdat hij het had over discriminatie o.a. in de ZP kwesties. Het Wilders volk regeert al langer op onze kijkbuis. ON voor de onwetende wappies en WNL voor bewust slechten. Zij doen me altijd aan een zinsnede van Capt. Beefheart denken: ' She's not bad, she's just genetically mean'.