‘Alleen wie aan het syndroom van Hoekstra lijdt, kan voor humane opvang én een asielstop zijn’

25 aug. 2022 - 13:24

Ik twijfel, je kan best voor een humane opvang zijn en tegelijkertijd kritisch kijken naar de constante toestroom van mensen die een asielverzoek indienen, we kunnen ook kritisch kijken naar zwaar achterhaalde verdragen waar we aan vast zitten, we kunnen willen deugen en nergens kritisch naar willen kijken laat staan het willen bespreken, maar hoeveel inwoners kan een heel klein land aan, 17, 18, 20 of 35 miljoen inwoners?, of is het onbeperkt en moet iedereen de hele wereld over kunnen reizen om hier een veilig onderkomen te vinden?