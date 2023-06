‘Alleen VVD-leden weten niet dat een belofte van Mark Rutte nog leger is dan de maag van een toeslagenouder’

“Afgelopen zaterdag probeerde Mark Rutte op het VVD-partijcongres aan een woedende achterban uit te leggen waarom er nog steeds asielzoekers bijkomen, terwijl hij in november nog zo had beloofd dat deze instroom zou afnemen”, vertelt Druktemaker Ellen Deckwitz bij De Nieuws BV. “En ik moet zeggen dat het me verbaasde dat al die verzamelde liberalen allemaal zo ontzet waren over het feit dat Rutte die november-belofte niet had ingelost. Ik bedoel: iedereen zou inmiddels wel moeten weten dat een belofte van Mark Rutte leger is dan een maag van een toeslagenouder. Maar ze leken allemaal oprecht onthutst.”