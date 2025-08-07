Alleen miljonairs kunnen tegen het SP-programma zijn Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Het gepubliceerde partijprogramma van de Socialistische Partij (de SP) is zeer lezenswaardig voor iedere kiezer die niet tevreden is met de huidige situatie in Nederland. Het programma geeft duidelijke oplossingen voor tal van complexe sociaaleconomische problemen en crisissen in ons land. Partijleider Jimmy Dijk noemt het een supersociaal programma. Die kwalificatie verdient het naar mijn oordeel ook.

Alleen miljonairs zullen na lezing het programma direct afwijzen. De SP wil die groep hard aanpakken en miljonairs moeten vanaf een bepaald vermogen extra belasting betalen. Als ze uit Nederland vertrekken krijgen ze zelfs een flinke vertrekboete. Op papier is er niets inhoudelijks tegen in te brengen om burgers met veel geld extra te gaan belasten. Maar realistisch is het evenwel niet. In Nederland moeten altijd compromissen worden gesloten en het opleggen van een vertrekboete bij miljonairs zal met zekerheid nooit een politieke meerderheid verkrijgen.

Dat gaat ook op voor veel andere voorstellen van de SP. Zoals gratis openbaar vervoer, een 4 daagse werkweek bij gelijkblijvend salaris, het afschaffen van de eigen bijdrage in de zorg en het fors verhogen van de minimumlonen tot 18 euro per uur, met behoud van de koppeling van de sociale uitkeringen. Werknemers hebben in het SP-programma ook recht op een deel van de winst. Voor werknemers een aantrekkelijk voorstel. Maar ook dit voorstel zal nimmer kunnen rekenen op een politieke meerderheid.

Het SP-programma is supersociaal maar ook weinig realistisch. Zeker als wordt gelet op de financiële haalbaarheid van alle prachtige SP-wensen als die worden afgezet tegen het huidige huishoudboekje van de overheid.