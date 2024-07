Alleen miljonairs hebben weinig last van alle gevolgen van ons woningtekort

Het woningtekort in Nederland zal de komende jaren in onze samenleving goed merkbaar blijven. Alle goede overheidsplannen ten spijt. De gevolgen van dit zeer grote maatschappelijk probleem moeten vooral niet worden onderschat.

Het begrip van economisch dakloos zijn, omdat voor werkenden betaalbare woningen niet te huur of te koop zijn, is in 2024 geen onbekend fenomeen meer. Ook niet het gedwongen bij elkaar blijven wonen als gehuwd stel met of zonder kinderen, omdat vervangende huisvesting bij een scheiding al heel lang geen urgentie meer heeft. Geen leuk vooruitzicht voor ouders en vooral kinderen. Die bij een dreigende scheiding in een uiterst ongewenste, spannende sfeer moeten leven.