Alleen Europa kan ons beschermen Opinie • 30-04-2015 • leestijd 4 minuten • bewaren

Han van der Horst over meer uitgeven aan defensie: "Terroristen en guerrillastrijders hebben de oorlog opnieuw uitgevonden"

Onlangs nog vroegen een aantal oud-politici, onder wie zelfs Jan Pronk, om een versterking van de Nederlandse strijdkrachten. Nu heeft professor Alfred van Staden, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken zich bij dit koor gevoegd. Hij vraagt om 3,3 tot 5,7 miljard euro per jaar om de slagkracht van ons land weer op peil te brengen.

In ieder geval moet er vervanging komen voor de verkochte tanks, zegt hij in de Volkscourant . Waar moet dat geld vandaan komen? Is in het zicht van de vijand de drie procentsnorm ineens niet meer zo heilig? En bij wie zullen de bestellingen gedaan worden? Hoeveel banen levert dat op. Dit soort vragen zal men in Den Haag al snel gaan stellen maar natuurlijk is maar één zaak echt van betekenis: wordt Nederland veiliger van een groter leger, een krachtiger marine en een steviger luchtmacht?

Joint Strike Fighter Het is nu al duidelijk dat de geplande investeringen voor de Joint Strike Fighter onze slagkracht in de lucht alleen maar zullen verminderen. Die is zo duur dat ons land zich er maar een paar stuks van kan veroorloven. Bovendien wordt dit wanproduct nog steeds getroffen door allerlei kinderziektes. Nederland heeft zich laten neppen en de kans is groot dat dit opnieuw gebeurt als de internationale wapenindustrie vaststelt dat er in Nederland nieuwe kansen liggen. Zij willen ons land maar al te graag voorzien van zwaar, peperduur en zogenaamd uiterst geavanceerd wapentuig waar je volgens hen op een modern slagveld niet zonder kunt omdat je anders voor gek staat. De toon van Alfred van Staden wijst nu al in die richting.

Wij leven in een gevaarlijke wereld. Je hoort om zo te zeggen de inbreker stommelen op de benedenverdieping en je weet dat de politie pas na drie kwartier komt als je 112 belt. Het zou naïef zijn als Nederland zich niet zou wapenen tegen de dreigingen die van alle kanten opdoemen. De tijd voor een versterking van de strijdkrachten is inderdaad aangebroken. Wat precies zal dan meer veiligheid brengen?

Guerrillastrijders Geavanceerde zwaar bewapende en conventioneel optredende legers hebben de afgelopen decennia, op dat van Israël na, niet veel klaargemaakt. De Afghaanse guerrillastrijders gaven eerst het Rode Leger en daarna de NAVO-strijdkrachten het nakijken. De Amerikaans/Britse interventie in Irak was een fiasco. De oorlog in Vietnam eindigde al een jaar of veertig geleden maar ligt ons nog vers in het geheugen. Conventionele legers hebben geen effectief antwoord op vastbesloten guerrillastrijders. Zij zijn het die Nederland en de Nederlandse belangen bedreigen. Het moderne wapentuig heeft de afgelopen decennia vrijwel nergens geholpen. De eigen Nederlandse ervaringen stemmen evenmin optimistisch. De aanwezigheid van Nederlandse strijdkrachten in Afghanistan en Irak heeft wel levens gekost maar geen enkele impact gehad. Datzelfde lijkt nu in Mali te gebeuren. Men zit opgesloten in een zwaar bewaakte compound en gaat patrouilleren. De vijand schiet zo nu en dan eens een raket af, begraaft bermbommen en laat zich verder zo weinig mogelijk zien. Dat is het wel zo’n beetje.

Europese defensiegemeenschap Op deze strategie hebben westerse strijdkrachten geen afdoend antwoord. En al gooi je er nog zoveel miljarden extra tegen aan, dat afdoende antwoord komt er niet.

Dat is nog niet alles. Nederland is te klein om een militaire speler van betekenis te kunnen zijn in welk conflict dan ook. Daarom is ons land al sinds jaar en dag lid van de Navo. Ook maakt het deel uit van de Europese Unie. Als we ooit in een groot internationaal conflict verzeild raken, zal dat zonder twijfel een oorlog tegen Europa zijn. Daarom wordt het tijd dat de EU ook een defensiegemeenschap wordt met een centraal commando en Europese strijdkrachten met de blauwe sterrenvlag in top. Elke lidstaat kan zich dan specialiseren op die strijdkrachtonderdelen waarin hij zelf het beste is. Het heeft weinig zin om allemaal van alles een beetje te hebben. Doe zelf waarin je uitblinkt. Laat de rest aan anderen over.

Toch blijft bij dit alles als een paal boven water staan dat de conventionele strijdkrachten van het Westen de afgelopen decennia te weinig hebben uitgericht. Meer van hetzelfde zal de veiligheid van Nederland niet vergroten. Het roer moet om. Anders is alles voor niks. We kunnen wat slagkracht betreft veel leren van Israël maar bedenk dat ook dit land nog steeds omringd is door vijanden die soms wel even knock out lijken maar toch steeds weer opstaan.

Elders in de wereld is door terroristen en verzetsstrijders de oorlog opnieuw uitgevonden. Dáár moeten ze het in Den Haag over hebben als wordt bepaald waaraan precies die extra miljarden worden uitgegeven. Heel concreet. Goed geïnformeerd. Niet gemanipuleerd door de lobbies van wapenhandelaren. En zonder hol geblaat over offers en onze veiligheid.

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)

Foto voorpagina: ministerie van defensie. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert ontmoet de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogherini