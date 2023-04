Alleen een nieuw economisch systeem kan de aarde nog leefbaar houden

9 apr. 2023 - 15:28

Idd je kan je in alle gemoede afvragen of de doorsnee bevolking wil monderen. Dat is nog nooit gebeurd, en men wil nooit inleveren op verworven comfort. Het zal schoner moeten en inventiever. Dus al die verhalen over 'stop met..' gaan t niet redden, of slechts te koste van de onderlagen waarmee het slechts elitair wordt en we nog grotere tegenstellingen krijgen