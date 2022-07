Alle seinen staan op rood, er dreigt een langdurige ontwrichting van de Nederlandse samenleving Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 218 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

© cc-foto: Ruud Raats

De harde acties van de boeren laten een breed gedragen woede zien van deze groep burgers tegen de politiek. Niet zo verwonderlijk nu steeds meer bekend wordt dat bij álle burgers de geloofwaardigheid van politici een absoluut dieptepunt heeft bereikt. Regering en overheid raken steeds meer de grip op de samenleving kwijt. Met als gevolg dat de maatschappij steeds meer polariseert en groepen burgers tegenover elkaar komen te staan. Waar een fatsoenlijke ordening, vanuit een voorheen breed gedragen rechtstaat in de samenleving, steeds verder weg lijkt. Met intimidaties en bedreigingen die eerder regel dan uitzondering lijken.

De Haagse politieke stolp heeft de pauzeknop ingedrukt in een periode dat juist die knop voor sommige bewindspersonen taboe zou moeten zijn. Ongeacht of die bewindspersonen aan vakantie toe zijn of niet. Het landsbelang vraagt om ijzervreters van bewindspersonen die crisisbestendig zijn en een goed besef hebben wanneer ze fysiek voor haar burgers zichtbaar en aanwezig moeten zijn. In dit soort crisissituaties. Aanwezigheid via een twitterbericht in noodgevallen getuigt van volstrekt onbenul van een premier als het gaat om de samenleving ontwrichtende protesten en onrust. Waarvan het boerenverzet nog maar een fractie kan zijn van potentiële onrust bij veel andere burgers. Als zij in het najaar geconfronteerd worden met alle kritische factoren in de economie en de samenleving, die voor de zomer en de vakantieperiode ook al bekend waren.

Hoge kosten vanwege inflatie, een schreeuwend tekort aan personeel in alle sectoren, een forse energiecrisis met hoge energiekosten en een onzekere tijd of alle bedrijven wel gewoon kunnen doordraaien. Vanwege een mogelijk energietekort, de afwikkeling van de tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschulden van MKB bedrijven en zzp'ers en de te verwachten toename van faillissementen vanwege corona en de gestegen bedrijfskosten.

Maar dit is nog lang niet alles. Veel werkende burgers zullen ook worden geconfronteerd met een probleem waar zij als huidige werkenden met een zeer kleine portemonnee tot een modale portemonnee decennialang geen zorgen om hebben gehad. Hoe zorg ik dat ik met mijn huishoudboekje het hoofd nog boven water houd? Van de overheid hoeft de werkende burger weinig te verwachten. Het geld is op. Slechts marginaal zal er nog enige verlichting gegeven kunnen worden door een belastingverlaging. Voor de grote groep burgers die nu al niet meer de financiële eindjes aan elkaar kunnen knopen en in de schulden zitten, zal de situatie alleen maar verergeren.

De Nederlandse samenleving is door de oorlog in Oekraïne, een klimaat-en energiecrisis en een totaal doorgeschoten marktwerking in nagenoeg alle sectoren met een onzichtbare en weinig doortastende overheid teruggeworpen naar een uiterst bedenkelijk niveau. Waar ondermijning en zware criminaliteit nauwelijks nog te bestrijden zijn en burgers zo op zichzelf gericht zijn qua belangen dat de noodzakelijk door te voeren transitie naar een geheel andere samenleving op voorhand al gedoemd is te mislukken. Met alle negatieve gevolgen voor de jongere generaties.

Misschien zijn we gewoon te laat met het nog kunnen afwenden van een langdurige totaal ontwrichte samenleving. Dan is het maar goed dat iedereen nog even rustig op vakantie is. Nu het nog kan.

Meer over: inflatie , politiek , energiecrisis , opinie , coronacrisis , boerenprotesten ,