'Alle politieke voorbeelden van Sharon Dijksma draaien zich om in hun graven'

Bij de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles kwam het tot ongeregeldheden. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma besloot daarop alle supporters van de FC collectief te straffen. 'Bestuurders die denken dat collectief straffen een oplossing is zijn eng,' zegt Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. 'In het internationaal recht geldt collectief straffen als een oorlogsmisdaad, in Utrecht heet het een oplossing.'