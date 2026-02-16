Alle ogen gericht op de VS, maar Europese Commissie werkt aan eigen ICE

Meer dan 75 mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor plannen van de Europese Commissie om deportaties van mensen zonder verblijfspapieren flink op te voeren. Dat meldt The Guardian maandag. Volgens de organisaties dreigen de voorstellen Europa te veranderen in een surveillance-staat waar openbare ruimtes en zelfs zorginstellingen worden ingezet voor immigratiecontroles, vergelijkbaar met de omstreden werkwijze van Trump-gestapo ICE in de Verenigde Staten.
De voorgestelde maatregelen, die nog door het Europees Parlement moeten worden goedgekeurd, zouden politiediensten toestaan huizen te doorzoeken zonder gerechtelijk bevel en openbare diensten verplichten ongedocumenteerde personen te melden. Artsen Zonder Grenzen wijst als angstaanjagend voorbeeld op Minnesota, waar een gezondheidszorgcrisis is ontstaan doordat zwangere vrouwen en chronisch zieken uit angst voor deportatie wegblijven van essentiële medische hulp.
Critici vrezen dat de plannen, die werden ingediend na een forse winst van extreemrechts bij de Europese verkiezingen van 2024, vooral etnische profilering en discriminatie zullen versterken. Ook de VN heeft ernstige bezwaren geuit over mogelijke schendingen van mensenrechten. Volgens de organisaties wordt migratie ten onrechte als zondebok gebruikt voor problemen als bijvoorbeeld de woningcrisis. Zo is in Nederland het tekort aan woningen niet de schuld van migranten, maar van partijen als de VVD die van volkshuisvesting een woningmarkt hebben gemaakt gedreven op pervers kapitalistisme.
Begin maart stemt de parlementaire commissie Burgerlijke Vrijheden over de ultrarechtse plannen. Vorige week schaarde het Europees Parlement zich al achter offshore-centra voor asielzoekers, de zogenaamde terugkeerhubs zoals Italië overeenkwam met Albanië en waarvoor Nederland mogelijkheden onderzocht in Rwanda. De centrumrechtse en extreemrechtse partijen haalden samen genoeg stemmen om deportaties naar landen waar mensen nooit zijn geweest mogelijk te maken.
Meer over:actueel, europese commissie, ice, mensenrechten, fort europa
