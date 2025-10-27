Alle klimaatwetenschappers zijn het op dit punt eens met populisten, maar… Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

Boy Jonkergouw Theatermaker Persoon volgen

Mevrouw De Vos, gelooft u in klimaatverandering? Lidewij kijkt de presentator welwillend aan met haar afgetrainde glimlach. ‘Natuurlijk geloof ik daarin, ik geloof alleen dat klimaatverandering van alle tijden is, dat de mens daar geen invloed op heeft’. En door naar de volgende vraag. Het naderende einde van onze beschaving is natuurlijk geen hip thema, dus je wilt er als journalist niet te lang over doorzeveren. Anders kom je niet meer toe aan de eigen bijdrage in de zorg. Maar het gemak waarmee politici deze verkiezingsstrijd met klimaatonzin wegkomen, is wel echt schokkend.

Breng 10.000 klimaatwetenschappers bij elkaar en vraag hen: is klimaatverandering van alle tijden? Met uitzondering van een onderzoeker die aan het dementeren is of een professor die midden in een psychose zit, zullen ze unaniem zeggen dat ze het met onze populistische praatjesmakers eens zijn: klimaatverandering is van alle tijden. Het probleem is dan ook niet klimaatverandering, maar het tempo waarin dat gebeurt. Dat is namelijk, zolang er leven op aarde is, nog nooit gebeurd, met uitzondering van een paar komeetinslagen.

En weet je wat nou zo toevallig is? Deze verandering gaat gepaard met een bijna ongeziene piek van de concentratie CO2 in de atmosfeer. Ik zeg bijna, want 3,3 miljoen jaar geleden zat er ook zoveel CO2 in de atmosfeer. Het zeewater stond toen 20 meter hoger en het was gemiddeld 3 graden warmer dan nu. De enige reden dat we daar nu nog niet aan zitten, is omdat onze oceanen en de inmiddels smeltende poolkappen de opwarming -nog- afremmen.

Als we in dit tempo doorgaan, en dat gaan we, want overal ter wereld nemen de Lidewijs het over, zit er over 5 jaar net zoveel CO2 in de lucht als 15 miljoen jaar geleden. Het gaat om 420 deeltjes per miljoen, tegenover 280 vlak voor de industriële revolutie. Het verschil tussen toen en nu is dat er toen een duidelijke natuurlijke oorzaak was: periodes van extreem vulkanisme. Die natuurlijke oorzaken zijn er nu niet. Een andere kleinigheid, er woonden toen geen miljarden mensen aan onze kusten.

Het internet staat vol met proefjes waarmee je zelf het broeikaseffect kunt bewijzen. Dat is fijn, want dan kun je als klimaatontkenner zonder tussenkomst van zo’n linkse klimaatdrammer je eigen ongelijk aantonen. Het gaat zo. Je zet twee afgesloten flessen, met een thermometer erin, naast elkaar op tafel. In de een blaas je je eigen adem (CO2) en in de ander niet. Je zet er een warmtelamp op en, voilà, het wordt warmer in de fles waarin je CO2 blies. Klik hier voor de instructie:

‘Ja maar de aarde is veel groter en de mensen zijn zo klein’. Het laagje rondom de aarde waarin het leven kan functioneren is flinterdun. Op drie kilometer afstand wordt het ademen al lastiger. Dat is krap 10 minuten fietsen. Op 6 kilometer hoogte kun je niet leven. ‘Ja maar het heeft geen zin, Nederland is zo’n klein stipje’. Alleen al op dit kleine stukje aarde ligt 2500 kilometer snelweg en 500 kilometer rijksweg, dat is de afstand tussen hier en Aleppo. Elke dag slachten we in Nederland een hoeveelheid vee waarmee je een doorlopende file kunt vormen tussen Amsterdam en Brussel. Beweren dat de mens of Nederland te klein is ten opzichte van die grote natuur, is net zo laf als beweren dat we niks kunnen doen omdat God het nu eenmaal zo wil.

Mensen die nu nog ontkennen dat de menselijke uitstoot iets te maken heeft met de huidige klimatologische excessen, is als een roker die 30 jaar lang door zijn arts wordt gewaarschuwd dat hij kanker krijgt als hij niet stopt. Als de patiënt dan eindelijk de diagnose krijgt, zegt deze: het komt niet door het roken, ik ken mensen die longkanker hebben gekregen die nooit een sigaret hebben aangeraakt.