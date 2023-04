Alle ballen op Den Haag

28 apr. 2023 - 13:08

Welke taak heeft Dennis Wiersma? Een weekje tv kijken naar een jarige vorst. De tegenstelling van de ontbijtende koning in Deventer en de “dansende” king in Rotterdam De minister is er om kansengelijkheid in het onderwijs te bewerkstelligen. Robert Dijkgraaf in het voorgezet onderwijs en Wiersma in het primair onderwijs. Na jaren afbraakbeleid en loze beloftes moeten kinderen allemaal weer goed onderwijs gaan krijgen.