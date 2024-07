Ali B schuldig bevonden aan verkrachting en poging tot verkrachting, twee jaar cel Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

Ali B is bewezen schuldig aan verkrachting. Dat meldt ANP vrijdag. De rechtbank in Haarlem noemt de verklaringen van slachtoffer Naomi, die als eerste aangifte deed tegen de 42-jarige rapper betrouwbaar. De aanranding en de verkrachting vonden plaats tijdens een schrijverskamp in een villa in Heiloo. De vrouw heeft volgens de rechtbank steeds op hoofdlijnen hetzelfde gezegd over de seksuele handelingen en de omstandigheden. De aanranding wordt onvoldoende bewezen door steunbewijs.

In de villa zou Ali B in augustus 2018 het slachtoffer eerst hebben aangerand, waarbij hij met zijn hand in haar legging ging en haar betastte. Later verkrachtte hij haar door zijn vingers in haar vagina te steken op het moment dat ze seks had met een andere rapper, Ronnie Flex.

De vrouw deed twee dagen voor de uitzending van het onlineprogramma BOOS (BNNVARA) aangifte tegen Ali B. Ze is volgens de rechtbank niet beïnvloed door de uitzending in januari 2022, omdat ze al geruime tijd voor de uitzending met de politie had gesproken.

In de zaak van de vrouw ziet de rechtbank voldoende steunbewijs. Een belangrijke getuige in haar zaak is de vrouw die zich pas tijdens de rechtszaak meldde bij het Openbaar Ministerie. De vrouw kwam het slachtoffer na de verkrachting tegen bij een bushalte in Heiloo.

Ellen ten Damme

Ali B is vrijgesproken van de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme, maar wel schuldig bevonden aan een poging tot verkrachting. De verklaring van Ten Damme wordt door de rechtbank gezien als authentiek en gedetailleerd. Haar aangifte volgde weliswaar op de BOOS-uitzending, maar dat heeft de betrouwbaarheid van haar verhaal niet aangetast. Ten Damme beschuldigde de rapper ervan haar te hebben verkracht tijdens opnames van het programma Ali B en de Muziekkaravaan. De verdediging van Ali B voerde aan dat "het gedrag" van Ten Damme tijdens de opnames bewijst dat haar verhaal niet aannemelijk is, maar dat verweer is door de rechtbankvan tafel geveegd.

De manager van Ten Damme heeft een verklaring afgelegd. Daarin zei hij dat de zangeres destijds "erg was veranderd" na deelname aan het programma. Ten Damme had hem verteld dat Ali B "over een grens" was gegaan, maar gaf daarover verder geen details. De verklaring van de manager wordt door de rechtbank gezien als bruikbaar voor het bewijs.

Vonnis

Volgens de rechter heeft Ali B zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten. "Hij heeft geen enkele waarde gehecht aan de wil van de twee vrouwen", aldus de rechter die ook de zware mentale gevolgen voor de slachtoffers benadrukt. De rapper heeft volgens de rechter "geen enkele verantwoordelijkheid" genomen in de rechtszaal. In plaats daarvan probeerde Ali B juist gebruik te maken van de publieke belangstelling voor de zaak en wordt hij omschreven als een "tamelijk dwingend persoon". "Hij accepteert geen nee", aldus de rechter. Alle negatieve aandacht heeft B. volgens de rechter "aan zichzelf te danken".

De rechtbank heeft Ali B een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd. Hij heeft twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen. Hij was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Bij het vonnis heeft de rechtbank gekeken naar de aard en ernst van de feiten voor de strafmaat. Ook het feit dat Ali B een blanco strafblad heeft wordt daarin meegewogen.

Vrijspraak van aanranding Jill Helena

De rechtbank heeft Ali B vrijgesproken van aanranding van zangeres Jill Helena in 2018. Volgens de rechtbank is daarvoor onvoldoende steunbewijs.

Jill Helena heeft in haar aangifte tegen Ali B verklaard dat hij haar in mei 2018 na een show in Monnickendam, waar ze allebei optraden, had meegenomen naar een afgelegen bospad. Ze zou hebben aangegeven in de auto geen seks met hem te willen hebben. Ali B zou bij haar tot tweemaal toe hebben aangedrongen hem te helpen bij het masturberen en stak zijn hand tussen haar benen. Ze kenden elkaar van The Voice of Holland, waarin zij finalist was en hij haar coach. Ze hadden daarna een tijd een seksuele relatie, maar die was ten tijde van de aanranding al voorbij.