Ali B hoopt op een goede afloop, voor hemzelf

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Ali B. gaat bidden voor al die vrouwen die hem voor de rechter gesleept hebben. Hij hoopt op de rechter dat die de – voor hem – juiste beslissing zal nemen, zei hij met een snik in zijn stem. Het was op de laatste zittingsdag.

Het waren 4 roerige dagen geweest. En Ali had dapper volgehouden. Op het 8-uurjournaal zagen we Ali die tijdens de zitting de rechters eloquent te woord stond. We zagen Ali na elke zittingsdag energiek en strijdbaar de toegestroomde pers te woord te staan. Trial for media noemde de Volkskrant die hele clownerie. Maar had het advocaten team van Ali niet juist daarom Natacha Harlequin ingehuurd? Natacha Harlequin, de strafrechtadvocaat die in de avonduren bijklust in de media? Die ervoor kon zorgen dat de zaak op straat werd gevoerd en niet alleen in de rechtszaal onder het wakend oog van Justitia?

In Amerika is het gebruikelijk dat VIPs die verdacht worden van een zedenmisdrijf een vrouwelijke media- advocaat inhuren. Harvey Weinstein huurde de bekende Lisa Bloom in om die penetrante stank van verkrachting en molestatie die om hem heen danste te camoufleren met Chanel 5. Alsof de wereld dan zou geloven dat ze met Beertje Paddington te maken hadden, en niet met een onverbeterlijke predator en vrouwenhater? Donald Trump had tijdens de laatst rechtszaak -over het hush money dat hij betaald had aan de pornoactrice Stormy Daniels - ook een vrouwelijke advocaat in zijn team. Susan Necheles , was speciaal ingehuurd om mevrouw Daniels aan een derdegraads kruisverhoor te onderwerpen en haar weg te zetten als een slettenbak met maar net 1 hersencel.

In Nederland is het de vox populi die roept dat Ellen Ten Damme en Jill Helena “maffe aandachtsgeile wijven zijn die Ali, hún knuffelmokro willen cancelen”. Ali heeft heel veel verdriet. Bij elke gelegenheid jankt en huilt hij.

Zijn optredens voor de camera's doen mij denken aan dat interview van Robert Kelly (veroordeeld verkrachter) met Gail King. Hij was het grote slachtoffer, zei Kelly steeds. En toen Gail King geen sjoege gaf, sprong hij op, en begon te razen en te tieren. En in één klap zag de wereld wie en wat voor een monster die R. Kelly wel niet was.

Hetzelfde geldt voor Sean Puffy Combs. Die wordt door een groep mensen, waaronder de zangeres Cassie Ventura, ook beschuldigd van verkrachting en mishandeling. Combs’ advocaten zeiden eerst dat hij werd afgeperst door een gierige en talentloze ex, Cassie dus. Maar ja, ergens in een stoffig hoekje lag er nog een oude video. Ijverige journalisten van CNN vonden de video en toen kwam meneer Combs vol deemoed excuses aanbieden. Het Amerikaanse OM is druk bezig de zaak juridisch sluitend te krijgen. Maar of het lukt?

Verkrachting en aanranding zijn juridisch zeer moeilijk te bewijzen. In de strafzaken tegen Harvey Weinstein en Robert Kelly werden de strafbare feiten door de jury onomstotelijk bewezen verklaard. Sterke getuigenverklaringen. Geluidsopnames van een van de slachtoffers, waarop te horen is hoe Weinstein haar met dreigementen probeert over te halen tot een potje seks. Ook in de zaak tegen Robert Kelly was er voldoende bewijs in de vorm van video’s en politieaangiften van verkrachting en ontvoering van minderjarige meisjes.

Terug naar Ali B. Zijn centenberg slinkt rap, klaagt hij. Geen woord over de slachtoffers. Hij is immers het grote slachtoffer, want hij lijdt financiële schade. En de roddelpers helpt ijverig om dat beeld van een “man die door de woke crowd wordt gekielhaald” te bestendigen. In de roddelbladen smeuïge details over de ruzie tussen Ali en Natacha, zijn media-advocaat. “Geen gezeik van die meid! Advocaat of niet”! Als er een microfoon onder zijn mik wordt geduwd begint hij te rappen.

En dan komen de verontrustende verhalen: de advocaat van Ridouan Taghi, Michael Ruperti, die namens Ali contact zorgt met Ellen ten Damme. Gestuurd door Ali. Ook Khalid Kasem werd op pad gestuurd. Om Jill Helena en haar advocaat uit te nodigen voor een mediation gesprek. Dus wat? Een zweem van misdadigheid om de slachtoffers koest te krijgen? Hoe fix je dat als media-advocaat?

Ali moet Jeroen Rietbergen maar appen. Het OM kreeg de bewijslast tegen Rietberg niet sluitend. Dus geen rechtszaak. Maar dat betekent niet dat hij terug kan keren naar zijn oude glamourleven. En neen, John en Linda kunnen niets voor hem betekenen. Ze konden ook hun eigen familie (John jr.) niet redden uit de meedogenloze klauwen van de cancelcultuur.

Donald Trump moet E. Jean Carroll een fikse schadevergoeding betalen. Dat hij haar verkracht heeft werd bewezen verklaard door de rechter. Ook in omkopingszaak luidde het vonnis: “guilty on all 34 counts”. En wie denkt dat Donald Trump ongeschonden uit de strijd is gekomen moet gauw weer gaan nadenken. Dat cancelen van Trump is niet zo direct, drastisch en dramatisch als dat van Kevin Spacey , of als dat van Bill Cosby, want die kunnen zich, net als Thijs Römer hier in Nederland, bijna nergens meer vertonen.

Donald Trump wilde zijn zaak, net als Ali, buiten de rechtszaal uitvechten. Daar waar hij de popi boy kon uithangen voor een menigte goedgelovigen. Maar Ali is geen presidentskandidaat. Hij is maar een entertainer. En de goodwill van velen in Hilversum en omstreken? Die is over.

Nu zeggen alleen conservatieve, vrouwonvriendelijke mensen dat Ali te hard wordt aangepakt en dat die vrouwen liegen. Mensen die niks met #metoo hebben. Ali bidt voor de slachtoffers… en voor een goede afloop. Anderen bidden dat die trial for media geen trial by media wordt. En dat de rechters niet zeggen dat “de negatieve publieke opinie al genoeg straf is geweest”. Zoveel gedoe rondom de #TVOH, en allemaal voor niets? Geen enkele veroordeling?

Laat het recht zegevieren, nietwaar?