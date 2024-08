Algerijnse bokster Imane Khelif op weg naar goud ondanks afschuwelijke haatcampagne tegen haar Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 951 keer bekeken • bewaren

Zaterdagavond wist de Algerijnse bokster Imane Khelif de halve finales op de Olympische Spelen te bereiken door de Hongaarse Anna Luca Hamori te verslaan. Khelif weet te presteren, ondanks een onophoudelijke actie om haar te beschadigen, aangevoerd door mensen als de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini en Harry Potter-auteur JK Rowling.

Wat speelt er? Volgens de “critici” is Khelif óf een transvrouw, óf een man, daar zijn ze zelf nog niet helemaal over uit, hoewel die twee termen in transhaatkringen inwisselbaar zijn. Hoe dan ook, ze zitten er volledig naast. Imane Khelif is een vrouw, biologisch, sinds haar geboorte.

Khelif wilde als kind eigenlijk voetballen, maar dat werd in haar geboortedorp Tiaret in het westen van Algerije, gezien als een jongenssport. Wanneer ze wel wilde meedoen, werd ze gepest en geslagen. Haar talent om veel van de klappen te ontwijken, bracht haar op het spoor van boksen. De dichtsbijzijnde boksschool was 10 kilometer verderop. Om geld te verdienen voor buskaartjes verkocht Khelif schroot en haar moeder couscous. Op haar 19de deed ze voor het eerst mee aan een WK, ze werd er 17de.

In 2022 werd Khelif vlak voor de finale gediskwalificeerd op het WK in New Delhi, omdat ze niet door een biochemische test van de omstreden boksbond IBA kwam. Over de inhoud van de test is weinig bekend, de IBA zelf liet afgelopen week weten dat er in elk geval geen testosterontest is afgenomen en dat de uitslagen van de test vertrouwelijk zijn. Voor een eerdere bewering van de Russische IBA-voorzitter Umar Kremliv dat Khelif ook het mannelijke Y-chromosoom heeft, ontbreekt elk bewijs. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de IBA niet vanwege integriteitsschandalen en gebrekkig financieel beleid.

De opschudding op de Olympische Spelen ontstond nadat Khelifs tegenstander in de eerste ronde, de Italiaanse Angela Carini, al na twee rake klappen opgaf en zei dat ze vreesde voor haar leven. Vicepremier Salvini reageerde direct door Khelif ervan te beschuldigen trans te zijn. Premier Meloni was iets genuanceerder en zei, eveneens feitenvrij, dat iemand met te veel testosteron niet bij de vrouwen mocht uitkomen.

Daarmee was de haatcampagne echt van start gegaan. Haatzaaier JK Rowling hield haar enorme aanhang voor dat het blijkbaar ok is op de Olympische Spelen dat mannen vrouwen in elkaar mogen slaan. Dat Carini na haar verloren partij en opmerkingen excuses aanbood aan Khelif omdat ze onbedoeld suggereerde dat de Algerijnse niet in de ring had mogen staan, doet er inmiddels niet meer toe.

Van een enorm overwicht van de sterke Khelif op andere vrouwen in de boksring is overigens nauwelijks sprake. Ze komt uit in de gewichtsklasse tot 66 kilo en weegt dus minder dan dat, evenals al haar tegenstanders. Ze is momenteel de nummer vijf op de wereldranglijst. Van de 46 gevechten op naar naam, verloor ze er 9. Van de 37 gewonnen partijen, wist ze er slechts 5 vroegtijdig te winnen. Op de vorige Olympische Spelen in Tokio was Khelif ook van de partij, daar werd ze in de kwartfinale al uitgeschakeld.