Algemene Beschouwingen blijken erg algemeen

16 sep. 2015 - 15:51

Algemene Beschouwingen: Zijlstra: "Onze maatregelen om alles en iedereen te privatiseren zijn hopeloos mislukt. Mag ik de medekamerleden en het Nederlandse volk onze excuses aanbieden?" Pechtold: "Wij geloven er nog tamelijk heilig in, vindt U het goed als wij pas over vijf jaar onze excuses aanbieden?" Buma: "Wij hebben daar vlijtig aan meegedaan, maar wij kunnen alleen aan God om vergeving vragen" Klaver: "Mijn ideeën over onderwijs die ik en mijn medefractiegenoten al jaren gedebiteerd hebben worden door onderzoek steeds meer onderuit gehaald. U kunt mij feliciteren dat mijn partij al jaren geen minister van onderwijs heeft geleverd" Roemer: "Onze ideeën over onnodige en rampzalige bezuinigingen worden nu steeds breder gedeeld, mag ik U mijn excuses aanbieden dat we al vele jaren door de PvdA geboycot worden?" Samson: "Ik weet dat we op papier nog maar een klein partijtje zijn omdat we al onze waarden verraden hebben. Vindt U het goed dat we ons partijtje opheffen?"