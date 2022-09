Alexandria Ocasio-Cortez maakt scheldende collega met de grond gelijk

24 jul. 2020 - 20:29

Wat een hypocriet wijf is het toch. We hebben het hier over de zelfde vrouw die ICE uitmaakt voor nazi's en ze wil opdoeken. De organisatie die vrouwen en kinderen beschermt die ten prooi vallen aan mensensmokkel. De opvangcentra omschrijft ze als concentratiekampen. Deze vrouw gaat foto's maken bij een hek aan de grens waar niks te zien is en dan een traantje laten. Deze vrouw wijdt het geweld in New York aan het feit dat mensen honger hebben terwijl diefstal juist omlaag is en gewelddelicten omhoog. Deze vrouw beweert dat als je de politie weghaalt uit New York dat de stad dan net als de buitenwijken zal worden. Deze domme vrouw heeft 25.000 banen verloren laten gaan omdat ze niet eens begrijpt hoe belasting werkt. Later komt er een kantoortje met 2000 banen en dan gaat ze arrogant lopen doen en vindt ze dat iedereen zijn excuses moet aanbieden haar. Deze vrouw zegt dat de wereld vergaat in 12 jaar. Ik kan nog zoveel dingen zeggen maar dat hij haar een bitch noemde vind ik nog erg mild. Maar deze hypocriete gevaarlijke gek doet alles voor de media aandacht. Ze zal de geschiedenis ingaan als het domste maar toch populaire congres-lid. Hoe heeft zij haar diploma gehaald in godsnaam. Beetje zielig doen alsof ze in een slechte wijk is opgegroeid terwijl ze van goede komaf is. Niet dat het uitmaakt maar ze is tegen privé-scholen maar regelt wel voor haar vriendin dat haar kind naar een privé-school kan kan. Alles aan haar is gespeeld en nep met haar studieschuld terwijl ze 172000 dollar per jaar verdient.

3 Reacties