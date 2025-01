Alexandria Ocasio-Cortez heeft een hele goede reden om de inauguratie van Trump over te slaan

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), de nog altijd rijzende ster binnen de Democratische partij en de hoop van écht progressief Amerikaans links, gaat niet naar de inauguratie van Donald Trump. Evenals de voormalige first lady Michelle Obama, maar zij had een halfbakken excuus over een vakantie die niet onderbroken kan worden. AOC is duidelijker in haar verklaring waarom zij maandagmiddag niet aanwezig zal zijn op het Capitool waar de veroordeelde crimineel Donald Trump voor de tweede keer wordt ingezworen: