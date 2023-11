Alex Klusman krijgt het te kwaad als hij vertelt over de angst bij jongeren na overwinning Wilders

26 nov. 2023 - 16:48

Deze linkse mediacampagne met een opvoeren van bange kinderen is verwerpelijk. Dezelfde strategie als die van Timmermans bij de speech op verkiezingsavond, waarmee voor de zoveelste keer vergaloppeerd in het gebruiken van allerlei mensen voor zijn stokpaardjes als EU, klimaat, en nu zijn strijd tegen Wilders. De man is een onverbeterlijke populist in die zin. Hoe lang wil men verzwijgen dat vooral ook onder steeds meergroepen in Nederland met een migranten-achtergrond de opvattingen gedeeld wordt dat de huidige migratie onhoudbaar is, niet in de laatste plaats omdat velen van hen in omgevingen en sociaal-economische omstandigheden leven waarmee ze de gevolgen daarvan rechtstreeks ervaren? Als Wilders, zoals hij duidelijk aangegeven heeft, de islam als issue grotendeels in de ijskast zet zal hij een groeiend deel van deze mensen als kiezers aantrekken. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-de-arnhemse-moskee-bestaat-opvallend-veel-sympathie-voor-wilders-liever-geertje-dan-dilan~b089e26c/ Al langer geleden bleek dat dit niet een recent verschijnsel is met de grote SCP-onderzoeken van Dagevos e.a. "Maakt de buurt verschil" en "Uit elkaars buurt".

