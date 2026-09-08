Alcoholmisbruik ontwricht de zorg Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 411 keer bekeken • Bewaren

De spoedeisende hulpen (SEH’s) van ziekenhuizen worden overspoeld door mensen die te veel alcohol hebben gedronken. Dat leidt tot grote problemen in de zorg, omdat ander werk daardoor blijft liggen. Zo moeten specialisten midden in de nacht uit bed komen om iemand op te lappen die dronken een ongeluk heeft gehad, meldt het AD.

Met name in het weekend is het raak. Tot ergernis van de artsen die het gevoel hebben dat zij moeten opdraaien voor een maatschappelijk probleem. “Ik moet mijn bed uit, omdat jij na liters alcohol van de fiets valt”, aldus een van hen tegenover het AD.

“Het zijn niet alleen de zware trauma’s die de spoedeisende hulp belasten. Soms liggen de kamers vol met stomdronken volwassenen die hun roes uitslapen. Sommigen zijn totaal van de wereld en niet iedere patiënt heeft volgens Van Stigt een ‘leuke dronk’. Medewerkers krijgen te maken met scheldpartijen en dreigend gedrag. Soms moet de beveiliging eraan te pas komen. En fris is het ook niet. Geregeld zitten dronken patiënten onder braaksel, urine of ontlasting.”

Volgens het RIVM overlijden er in Nederland jaarlijks ongeveer 2.500 mensen aan de gevolgen van alcohol. De kans is groter dat je in Nederland om het leven komt als gevolg van een verkeersongeval waarbij alcohol in het spel is dan dat je wordt vermoord.