Alcohol is dodelijker dan je lief is, gevaren worden ernstig onderschat

Dat het nuttigen van alcohol niet bevordelijk voor de gezondheid is, weten de meeste mensen waarschijnlijk wel. Hoe ongezond het precies is, dat is voor velen onbekend. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding. Elk jaar komen er in Nederland ruim 4000 nieuwe kankergevallen bij, die zijn veroorzaakt door alcohol. Een op de tien gevallen van kanker bij mannen en een op de 33 gevallen bij vrouwen worden veroorzaakt door alcohol. Dat meldt het AD.

In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen een alcoholprobleem. Ruim een op de zeven volwassenen drinkt riskant. Het gaat vaker om mannen (18,7 procent), jongvolwassenen (25,9 procent) en hoogopgeleiden (18,2 procent). "De gemiddelde drinker heeft een baan en rust 's avonds uit bij een paar glazen wijn of bier", zegt Bart Takkenberg, maag- darm- leverarts bij Amsterdam UMC. "Hij of zij functioneert overdag prima. Tot diegene last krijgt van leververvetting en op de leverpolikliniek belandt."

Takkenberg zag het aantal nieuwe leverkankergevallen groeien van 450 naar bijna 1000 per jaar. En dat aantal blijft stijgen. "Het deel van de bevolking dat alcohol drinkt, behoort tot het hoogste in de wereld. Gemiddeld drinken mannen elf liter pure alcohol per jaar, vrouwen zeven liter."