Albert Heijn zegt lonen te willen verhogen, vakbonden weten van niets. Stakingen gaan door

4 mei 2023 - 7:31

@labou "Een loonbod van 10% en afschaffing van de zondagstoeslag." De zondagstoeslag wordt helemaal niet afgeschaft. Deze gaat voor nieuwe werknemers alleen van 100% naar 50%. Best ok toch? Werken tegen 150%. Of hecht u waarde aan uw zondagsrust? We leven tegenwoordig in een 24/7 maatschappij. Werken op zondag is best normaal. Dan vind ik deze loonverhoging op die dag gigantisch. Er zijn heel veel mensen die structureel overwerken in de avonduren of in het weekend. Die krijgen daar niets voor.