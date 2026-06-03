Albanezen in opstand tegen miljardenresort Trump en Kushner in kwetsbaar Albanees natuurgebied

In Albanië wordt voor de tweede dag op rij hevig geprotesteerd tegen de annexatie van het Albanese eiland Sazan door de Trump-clan. Dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner hebben na een vakantie hun oog op het eiland laten vallen, evenals op het door milieuwetten beschermde kustlandschap Vjosa-Narta in de regio Zvërnec. Daar willen zij een vakantieresort bouwen bedoeld voor de allerrijksten op aarde.

Met de aankoop van de grond en de bouw van de resorts, is een bedrag van zo'n 3 miljard euro gemoeid. Het duo Trump-Kushner heeft weliswaar een akkoord van de Albanese regering, maar dat was buiten de lokale bevolking gerekend. Zoals gezegd gaat het om beschermd natuurgebied, maar ook om grond dat wettelijk in handen is van eigenaren die helemaal niet akkoord zijn met welke verkoop dan ook. De demonstranten eisen behalve het direct stopzetten van de bouwplannen, ook het onmiddellijke vertrek van premier Edi Rama.