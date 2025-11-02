Al vier vrouwen dankzij voorkeurstemmen naar de Kamer Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 556 keer bekeken • bewaren

De campagne om op een vrouwelijke kandidaat te stemmen die alleen dankzij voorkeurstemmen in de Tweede Kamer kan komen, is dit jaar meer dan voorheen geslaagd. Dat meldt de actiegroep Stem op een Vrouw in een persverklaring. Het resultaat kan nog groeien omdat nog niet alle stemmen geteld zijn. Stem op een Vrouw baseert zich op berichtgeving in Trouw, de krant die het aantal stemmen in de honderd grootste gemeenten onderzocht.

De actiegroep meldt:

De vier vrouwen zijn afkomstig van D66 (1 extra vrouw) en GroenLinks/PvdA, waar er zeker drie en wellicht zelfs vier extra vrouwen in de fractie komen. Lisa Vliegenthart, Fatihya Abdi en Barbara Kathmann zitten al boven de grens van 17.000 voorkeurstemmen die nodig zijn voor een zetel in de Kamer. En Mikal Tseggai, die op nummer 25 staat, komt op basis van de data al dicht in de buurt. Ook bij D66 stemden kiezers slim een vrouw omhoog: Marieke Vellinga-Beemsterboer. Dit stemgedrag sluit aan bij de campagne van stichting Stem op een Vrouw, die oproept om slim op vrouwen lager op de lijst te stemmen.

Vier Kamerleden met voorkeurstemmenin de Tweede Kamer is een record voor stichting Stem op een Vrouw, die sinds 2017 campagne voert voor meer vrouwen in de politiek. “Kiezers laten al jaren duidelijk zien dat zij veel meer vrouwen in de politiek willen. Wij roepen politieke partijen op dit signaal serieus te nemen, en werk te maken van kieslijsten met meer diverse vrouwen op alle posities op de lijst. Van lijsttrekkers tot laag op de lijst.” aldus Devika Partiman, directeur van Stichting Stem op een Vrouw.

Het resultaat is des te belangrijker omdat de politiek zelf niet voor een toename van vrouwen zorgt, al is dat deel van de bevolking structureel ondervertegenwoordigd. Bij deze verkiezingen waren er weer minder vrouwen kandidaat gesteld dan in 2023.