Al ruim zevenhonderd Palestijnse kinderen gedood door Israël uit wraak voor terreuraanslag Hamas

Alleen in de voorbije 24 uur zijn er 324 Gazanen gedood, waaronder 126 kinderen. De VN meldt dat in diezelfde periode 1300 gebouwen met de grond gelijk zijn gemaakt door Israël, waardoor zeker 5500 woningen zijn vernietigd.

Israël heeft de bevolking van Noord-Gaza tot 15.00 uur zaterdagmiddag de tijd gegeven om naar het zuiden te vluchten, vermoedelijk omdat het land grondtroepen het gebied in wil sturen. Voor veel mensen in Gaza is dat een onmogelijke opdracht. Israël en Egypte zijn ondertussen overeengekomen om tijdelijk de grens bij het zuidelijke Rafah te openen, maar alleen voor Amerikanen. Vermoed wordt dat er zo’n 500 tot 600 Amerikaanse staatsburgers in Gaza zijn.