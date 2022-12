Al Jazeera dient klacht in bij Internationaal Strafhof over dood journalist Abu Akleh

Televisienetwerk Al Jazeera heeft dinsdag een klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag over de dood van de Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh. De verslaggeefster werd op 11 mei doodgeschoten toen ze verslag deed van een Israëlische militaire operatie op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Eerder gaf Israël de schuld aan de Palestijnen, maar na intern onderzoek concludeerde het Israëlische leger dat er een ‘grote kans’ is dat de journalist ‘per ongeluk’ is gedood door een Israëlische militair. Een strafrechtelijk onderzoek werd uitgesloten. Volgens de militaire aanklager zijn er geen aanwijzingen dat de Israëlische militairen strafbare feiten hebben begaan. Ook zou het onderzoek ‘weerstand en controverse oproepen binnen het leger en de Israelische samenleving’, schreef de krant Haaretz.

Volgens Al Jazeera is er sprake van een ‘brute moord’ die onderdeel is van een bredere campagne om het medium te laten zwijgen. De Qatarese televisienetwerk zegt bewijs te hebben dat er gericht werd geschoten op Abu Akleh en haar collega’s. Op de locatie zou er geen vuurgevecht geweest zijn en waren er ook geen andere mensen aanwezig. Bovendien was de filmploeg goed zichtbaar voor de militairen en droegen de journalisten kogelwerende vesten waarop PRESS stond.

Op verzoek van de nabestaanden van Abu Akleh was de zaak al naar het ICC doorverwezen. Nu vraagt ook haar werkgever om de zaak te onderzoeken. Het is nog niet bekend of de zaak daadwerkelijk in behandeling zal worden genomen.