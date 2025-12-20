Al het blauw van de hemel: een ode aan het leven Opinie Vandaag leestijd 2 minuten Bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds

Geniet van de kleine dingen in het leven, elke dag.

De afgelopen weken heb ik het inspirerende boek Al het blauw van de hemel gelezen. Het raakte mij in meerdere aspecten.

Het boek gaat over een jongeman van 26 die gediagnosticeerd wordt met Jong-Alzheimer. Hij besluit zijn leven om te gooien en eindelijk de reis te maken naar de Franse Pyreneeën, wat hij altijd al wilde doen maar nooit daadwerkelijk deed. Onderweg pikt hij een jongedame op die reageerde op zijn advertentie voor een reisgenoot om deel te nemen aan zijn laatste avontuur.

Het is een boek van 639 pagina’s maar dat weerhield mij er niet van om het in een ruk uit te lezen. Het is ontroerend en tragisch omdat alles wat de hoofdpersonen voelen en meegemaakt hebben zo goed is weergegeven dat je meeleeft met elke stap die ze maken.

Ik begreep ook zo goed waarom hij vluchtte, hij wilde geen kasplantje of proefkonijn worden in een onderzoekscentrum maar genieten van de tijd die hij nog had en dat deed hij intens.

Ik heb zelf jarenlang gewerkt met ouderen die dementie hebben omdat ik voorheen graag als activiteitenbegeleider in de zorg wilde werken. Op de dagbehandeling respecteerden we de persoon achter de ziekte, maar dat gebeurt lang niet overal. Ik begrijp daarom heel goed waarom hij zijn eigen plan wilde trekken.

Er ontstond er een speciale vriendschap tussen deze twee bijzondere mensen en ze konden elkaar houvast geven om de reis te voltooien zoals hij het graag wilde. Het was mooi om te zien hoe respectvol ze met elkaar omgingen want ook Joanne had haar tragische verleden dat gaandeweg naar voren komt.

Ze kon deze tragedie het hoofd bieden dankzij mooie citaten die ze van haar vader had meegekregen. Elke dag bergt de eeuwigheid in zich door Paul Cohen. En dat is ook hoe ik het leven zie. Geniet van de kleine dingen in het leven, elke dag!