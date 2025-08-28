Al dat gezeik van mannen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 340 keer bekeken • bewaren

Waar blijft de Vaginavallei? Over ongelijkheid met een gouden straal.

Pisspark. Je zou denken dat het een grap is van een cabaretier, maar in Nijmegen bestaat het dus echt: een parkje waar mannen legaal en gratis hun blaas mogen legen. Het idee is simpel: wildplassen tegengaan. Het resultaat is een plek waar volwassen kerels hun gulp opentrekken en in colonne een kunstwerk bijelkaar staan te pissen. (Bron: NU.nl, 24 augustus 2025)

En vrouwen? Die mogen weer creatief zijn met bosjes, vieze kroegtoiletten of hun bekkenbodemspieren trainen alsof het een Olympische sport is.

Want een Pisspark voor vrouwen, stel je voor een Vaginavallei, dat is natuurlijk veel te ingewikkeld. Ik zie de raadsvergadering al voor me: “Collega’s, waar plaatsen we de Vaginavallei? En hoe ontwerpen we de Pisfontein zodat toeristen er ook een muntje in kunnen gooien?” Alleen dat beeld al is satire. Maar de uitkomst blijft: mannen een makkelijke oplossing, de rest succes ermee.

Het past perfect bij Nederland. We raken murw van oorlogen, kabinetsdrama’s en ellende, maar wat haalt het nieuws? En waar zeik ik zelf ook over? Een parkje om in te zeiken. Alsof het een nieuw exportproduct is, naast klompen, kaas en coffeeshops. Je ziet de Lonely Planet-gids al voor je: Visit Nijmegen’s famous Pisspark, where locals pee freely and tourists take selfies. Toeristen gniffelend bij Henk en Piet die de fontein van de stad voorzien van een gouden straal.

Toch zegt dit luchtige nieuws meer dan je denkt. Het gemak van mannen wordt meteen geregeld, met plan, budget en jolige naam. Voor vrouwen en iedereen buiten dat plaatje is het standaardantwoord: regel het zelf maar. Ongelijkheid, maar dan verpakt als praktisch beleid. Omdat het grappig klinkt, mag niemand er serieus over doen.

En ergens kan ik er ook om lachen of om huilen of pissig van worden.

Het idee dat er serieus is vergaderd over de aanleg van een Pisspark is op zichzelf al een sketch. Beleidsstukken, ambtenaren die tekenen, misschien zelfs een lintje bij de opening. Alles om te vieren dat mannen nu officieel in het openbaar mogen zeiken. Misschien is dat ook waarom dit nieuws zo lekker binnenkomt. Even geen oorlog, geen drama, geen loodzware krantenkoppen. Gewoon iets waar je om kunt lachen en tegelijk je wenkbrauwen bij optrekt. Pisspark. Alleen al het woord al is een feestje. Maar zolang er geen Vaginavallei of Pisfontein naast komt, blijft het een mannenfeestje. Een jolig parkje waar gemak heilig is, gelijkwaardigheid optioneel, en de rest mag blijven knijpen tot ze blauw aanlopen.